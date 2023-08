Los zurdos también tienen su Día Internacional de la Zurdera, que es una jornada internacional promovida por la Internacional de Zurdos (Lefthanders International).

Tiene lugar el 13 de agosto de cada año desde 1976, y pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra.



Algunos testimonios

Algunas de estas dificultades son tener que usar herramientas pensadas para diestros, como las tijeras, los cuadernos en espiral, las sillas o bancas para escribir.



¿Por qué hay un día para los zurdos?

Pero no todo se queda en situaciones cotidianas. A lo largo de la historia y en diversos países del mundo, el colectivo de los zurdos ha sufrido situaciones de discriminación e incluso acoso.

Todos hemos oído historias de niños zurdos a los que se les corregía o regañaba para que no usaran la mano izquierda para escribir, comer o cualquier otra actividad. E incluso puede que conozcamos a alguna persona que de niño era zurdo, pero que las reprimendas de los adultos le hicieron ser finalmente diestro para toda la vida.

Afortunadamente hoy en día, ser zurdo ya no se considera como un estigma o una desviación.

También existen múltiples rumores infundados y para nada demostrados sobre los zurdos, como que son más inteligentes, que viven menos, que duermen peor, etc.

Son mitos que estaban relacionados con el hecho de que ser zurdo era ser diferente, y la diferencia, ya sabemos, que en muchos casos es castigada injustamente en la sociedad.



Curiosidades sobre los zurdos

Aproximadamente una de cada 10 personas en el mundo es zurda.

La zurdera es más frecuente en hombres que en mujeres.

Hay un síndrome que se llama sinistrofobia y quienes la padecen tienen terror por todo lo que tenga que ver con el lado izquierdo. Las personas que padecen sinistrofobia no cogen cosas que están en el lado izquierdo y evitan relacionarse con zurdos.

En Los Simpsons, el personaje de Flanders es zurdo y en un capítulo abre una tienda de cosas para zurdos llamada The Leftorium. En la vida real, la primera tienda de este tipo se abrió en Londres y se llama Anything Left-Handed. Aún sigue en funcionamiento.

Los zurdos tienen ventaja en algunos deportes como el fútbol, el boxeo y el tenis. El hecho de ser minoría y estar acostumbrados a enfrentarse a diestros les aporta una ventaja considerable.

Existen muchos mitos sobre los zurdos, como que son más inteligentes, que son más introvertidos, que tienen problemas de sueño, que tienen más tendencia al liderazgo, que tienen problemas de aprendizaje, que enferman más, etc. Todos ellos son infundados.

En el reino animal también existe la zurdera. De hecho, según un estudio realizado por una investigadora de Chicago, la mayoría de los chimpances en estado salvaje son zurdos, al contrario que los que se crían en cautividad, que suelen ser diestros.



Famosos que son zurdos

Aunque siempre está dentro de la estadística del 10% de la población zurda, lo que sí es cierto es que muchas personas relevantes en el mundo de la cultura, el deporte, la ciencia y las artes, son zurdas.



Veamos algunos ejemplos:

Científicos

Leonardo da Vinci, Marie Curie, Isaac Newton, Albert Einstein, Alan Turing...

Astronautas

Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Charles Duke, Jim Lovell y Ed. Mitchell...

Artistas

Miguel Ángel, Rubens, M.C. Escher, Van Gogh, Lewis Carrol Leonardo da Vinci...

Músicos

Jimi Hendrix, Paul McCartney, David Bowie, Kurt Cobain, Noel Gallagher, Sting, Ringo Starr, Paul Mac Cartney, Bob Dylan, Iggy Pop...

Deportistas

John McEnroe, Maradona, Nadal...

Otras personalidades

Beethoven Gandhi, Adolf Hitler, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Vladimir Putin, George Bush padre, Bill Clinton, Barak Obama o Aristóteles, Napoleón Bonaparte, Charles Chaplin, Bill Gates...



¿Cómo celebrar el Día Internacional de la Zurdera?

Tanto si eres zurdo como si no, se trata de celebrar nuestras diferencias, así que para celebrar este día, si te importa el tema, puedes celebrar una fiesta invitando a todos tus amigos zurdos, pero también a los diestros. Puedes proponer hacer algunos regalos especiales para zurdos, contar anécdotas que os hayan ocurrido relacionadas con el tema.

También, en el ámbito de las escuelas se pueden hacer charlas sobre la realidad de los zurdos, o sobre la lateralidad.