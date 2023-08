El dólar blue alcanzó nuevo récord en la previa electoral

El dólar blue volvió a subir en la última rueda previa a las elecciones primarias y alcanzó el récord nominal de $605 para la venta, mientras los tipos de cambio financieros operaron dispares y el Banco Central (BCRA) siguió vendiendo divisas. El dólar blue subió tres pesos y en el mercado oficial la divisa terminó con una cotización de $298,50 para la venta.

El dólar informal cotizó a $595 para la compra y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en un 110%. La divisa marginal había alcanzado el jueves un récord intradiario de $610 para luego revertir la tendencia y cerrar en $602. En la semana que finaliza acumula una suba de $32.

Reportes del interior del país indican que las casas de cambio están pidiendo entre 610 y 615 pesos para vender la divisa.

El BCRA vendió US$ 97 millones, en la semana sumó ventas por US$ 225 millones y el acumulado del mes se redujo a US$ 140 millones de compras netas en el mercado.

Las economías regionales liquidaron US$ 153,3 millones y en la semana totalizaron ingresos por US$ 513,650 millones, mientras ya se cumplió el objetivo de liquidaciones por US$ 2.000 millones, cuando todavía restan tres semanas para finalizar agosto.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP modera la suba inicial y el Contado con Liquidación (CCL), tras superar los $600, revierte la tendencia. El dólar MEP o Bolsa avanza hasta los $539,3 y la brecha entre el MEP y el tipo de cambio oficial llega al 87,6%, mientras que el CCL cayó a $595,28 y el spread con el oficial se ubica en el 107,1%.

El dólar Qatar se vendió a $599,02, a sólo cinco pesos del blue, mientras que el turista o tarjeta que también aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito cotiza en $524,1.

El dólar oficial sin impuestos en el Banco Nación cerró en $298,5, mientras que el promedio en los principales bancos privados cerró en un peso por encima de ese valor. El dólar mayorista cerró a $287,35 por unidad, $1,15 arriba del cierre anterior, y en la semana registró un aumento de $8, la corrección semanal más alta desde agosto 2019.



SE ACELERAN PRECIOS

DE LOS ALIMENTOS

La inflación de los alimentos se aceleró en la segunda semana de agosto liderada por la fuerte suba de los mismos, entre ellos la carne, según reveló un informe privado. El trabajo de la consultora LCG indicó que, en el período en estudio, el precio de los alimentos avanzó un 2,2% y, en consecuencia, en las últimas cuatro semanas (últimas dos de julio y primeras dos de agosto) el incremento fue del 8,7%.

El alza de la segunda semana de agosto es de 1,2 puntos superior a la previa, precisó el informe. Este aumento estuvo liderado por la carne que registró un incremento del 4,7%, situación que se venía adelantando por los aumentos que se habían producido en el Mercado Concentrador de Cañuelas.

En tanto, las verduras verificaron un alza del 2,5%, mientras que los productos panificados tuvieron una variación del 1,9%. El trabajo agregó que las comidas listas para llevar subieron un 1,5%, mientras que los productos lácteos y huevos lo hicieron en un 1%, las bebidas e infusiones un 0,4% y los aceites un 0,1%. Sólo se observaron bajas en las frutas del orden del 2%.

Cuando se estudia la variación de las últimas cuatro semanas, el ranking lo lideran los panificados, que registran un fuerte salto del 16,8%. Cerca aparecen las verduras con un 12,5%, mientras que las bebidas para consumir en el hogar lo hacen en un 10%. Las variaciones por debajo de los dos dígitos son: azúcar (6,4%), aceites (4,2%), carnes (3,8%), lácteos y huevos (3,7%). El único rubro con caídas fue frutas (-1,2%).

El relevamiento se realiza mediante web scraping donde se evalúan los precios de 8.000 alimentos y bebidas ofrecidos en cinco supermercados, en tanto que los cortes semanales se producen los días miércoles.

A causa de las elecciones PASO, el índice de inflación oficial de julio se postergó para el próximo martes 15 de agosto y se espera que se ubique por encima del 7% acelerando respecto del 6% de junio. Para esa fecha también se postergó la publicación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central y da a conocer las estimaciones a futuro de una treintena de estudios económicos. (NA)