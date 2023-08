La Cámara Nacional Electoral pidió a la ciudadanía que concurra a votar

La Cámara Nacional Electoral subrayó la importancia de la participación ciudadana en las elecciones primarias del próximo domingo, ya que remarcó que el sufragio es "un derecho fundamental", y destacó que los comicios contarán con las medidas necesarias para que se vote "en un clima de tolerancia y respecto cívico".

"El próximo domingo 13 de agosto la ciudadanía está convocada a ejercer, con su voto, la forma más directa de participación en el proceso de designación de sus representantes. Se trata de un acto de expresión de la soberanía, en el que los electores decidirán quiénes participarán como candidatos en los comicios generales de octubre, para cubrir los cargos políticos de mayor jerarquía en nuestro país", sostuvo el tribunal.

A través de un comunicado, la CNE recordó que en diciembre próximo se cumplen "40 años de democracia ininterrumpida" y remarcó que a lo largo de estas cuatro décadas se realizaron "elecciones libres, justas, pacíficas y transparentes".

"En este aniversario, la Justicia Nacional Electoral debe recordar el valor del sufragio como la función constitucional más importante encomendada a la ciudadanía para el nombramiento de los gobernantes y la participación en la decisión de los asuntos públicos", señaló, en referencia al temor generalizado de que el domingo haya una baja participación de los electores.

Y agregó: "Esta función que la Constitución Nacional asigna con el voto obligatorio -en su artículo 37- impone un deber y compromiso ciudadano, que al mismo tiempo asegura la igualdad de todas las personas para decidir en la formación del gobierno, lo que convierte al sufragio en un derecho fundamental dirigido al logro del bienestar general".

Asimismo, la Cámara subrayó que "la jornada electoral del próximo domingo contará, como siempre, con las medidas organizativas y las condiciones de seguridad necesarias para asegurar la concurrencia de los votantes a los establecimientos de votación, en un clima de tolerancia y respeto cívico".

Como cierre, el tribunal insistió en convocar a "la ciudadanía al ejercicio del derecho fundamental del sufragio y a los actores políticos a su contribución para el desarrollo ordenado y pacífico de la jornada, en resguardo de los valores más preciados y trascendentes de nuestra convivencia democrática".

Unos 35 millones de argentinos están habilitados para votar en las PASO del domingo y consagrar a quiénes serán los candidatos en los comicios generales del 22 de octubre, al optar entre 27 fórmulas presidenciales y 4.168 aspirantes a diputados y senadores nacionales.

De esta manera, quedarán definidos los nombres de quienes competirán por el Poder Ejecutivo nacional y por las 24 bancas de senadores y las 130 de diputados que se renuevan en el Congreso Nacional. También el domingo los distritos de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizarán sus propias PASO distritales para elegir candidaturas a cargos provinciales y municipales, mientras Santa Cruz votará nuevo gobernador bajo un sistema en el que compiten 3 lemas, con un total de 13 fórmulas.



ARRANCÓ LA VEDA CON

EL CLIMA ENRARECIDO

Con algunas declaraciones periodísticas a último minuto y el país conmocionado por el asesinato de Morena Domínguez y la muerte de un manifestante en una protesta, la veda electoral, que entre otras prohibiciones establece que los precandidatos no pueden realizar actividades de campaña, comenzó ayer en todo el país de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo.

De acuerdo al artículo 64 bis del Código Nacional Electoral, la campaña electoral "finaliza 48 horas antes del inicio de los comicios", es decir, este viernes a las 8. El apartado 71 de esa norma establece que dentro de las prohibiciones que establece la veda está la de "realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde 48 horas antes de la iniciación de los comicios y hasta el cierre del mismo" a las 18 del próximo domingo.

Respecto al uso de las redes sociales durante la veda electoral, fuentes de la Cámara Nacional Electoral advirtieron en diálogo con NA que esas herramientas digitales "están incluidas en la veda". Además de no estar habilitada la posibilidad de hacer actos de campaña, el Código Electoral Nacional también prohíbe la realización de espectáculos, la venta de bebidas alcohólicas, entregar a los electores boletas de postulantes dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos y publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección.



ENTREVISTAS Y TUITS

DE ÚLTIMO MINUTO

De los principales postulantes presidenciales, los de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, fueron los únicos que hicieron campaña hasta el final del plazo legal. El jefe de Gobierno porteño visitó los estudios de Radio Rivadavia y dialogó por algunos minutos con Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi: uno de los temas centrales de los que habló fue la muerte del manifestante Facundo Molares en una protesta y de las movilizaciones convocadas para este viernes.

Respecto a esa situación, Rodríguez Larreta destacó que "lo que sucedió fue que en el marco de una manifestación falleció una persona de un infarto". Acerca de las manifestaciones previstas en repudio a la muerte de Molares, el referente del PRO afirmó: "Hay gente que la quiere pudrir. El propósito obviamente es embarrar la cancha, generar más confusión, querer afectar las decisiones electorales".

Por su parte, Bullrich tuiteó a las 7:13 un video con un repaso de algunos momentos de su carrera política y afirmó: "El cambio parece imposible, pero es imprescindible. Llegó el momento de hacer con coraje lo que nunca se hizo y ser dueños de nuestro futuro. Seamos la verdadera fuerza del cambio".

En tanto, el precandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa había publicado en la noche del jueves un video para referirse a la conmoción que había generado en la gente tanto el asesinato de Morena Domínguez como la muerte del manifestante Facundo Molares en una protesta en el Obelisco.

"La política de seguridad no puede estar sujeta al debate político-electoral", sostuvo el ministro de Economía.

Su contrincante en la interna oficialista, Juan Grabois, fue otro de los que tuiteó minutos antes del arranque de la veda electoral. "El domingo que cada voto sea con el corazón, que sea un grito de rebelión contra la injusticia y la resignación", escribió el referente social. (NA)