Se inauguró el área de simulación del Hospital "Orlando Alassia"

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, inauguró este viernes el Área de Simulación y presentó el nuevo resonador del Hospital de Niños "Orlando Alassia" de la ciudad de Santa Fe. La novedosa sala de Simulación brinda herramientas para la aplicación de estrategias educativas y de entrenamiento orientadas a la seguridad del paciente y el manejo de los recursos en escenarios de crisis. Además, cuenta con dos salas equipadas para representar escenarios simulados de alta fidelidad. El nuevo resonador, que es semi abierto, permite realizar los estudios con mejor calidad y más velocidad. Esto disminuye el estrés y la sedación de los pacientes.

En primer lugar, Perotti destacó “la tarea enorme, diaria y continua que todo el personal, profesionales, médicos, asistentes, enfermeros, camilleros, de todo el Hospital Alassia, realiza con el mejor desempeño, pero fundamentalmente con el mayor compromiso”. Luego, sostuvo que “el hospital está hoy en el lugar que merece estar y en el lugar donde deseamos que siga fortaleciéndose, porque son los lugares desde donde también se transmite seguridad y tranquilidad”, dijo el mandatario santafesino. Y continuó: “A cualquier papá, a cualquier mamá, saber que esto está ocurriendo, sin dudas que le da una tranquilidad adicional, y la seguridad de que se está creciendo en la formación, en la capacitación, en el equipamiento y en la infraestructura para cuidar mejor al que tenga que atenderse aquí. Son inversiones importantes que se están haciendo aquí y en toda la provincia”.

Posteriormente, el gobernador recordó que “enfrentar la pandemia fue un desafío enorme desde el esfuerzo profesional, humano, pero también en la inversión que se hizo en equipamiento y ese equipamiento distribuido hoy en toda la provincia nos está permitiendo, con la sumatoria de mucho más, como por ejemplo de este resonador, haber duplicado la atención en cada uno de los efectores públicos y haber disminuido las derivaciones”.

Así, Perotti remarcó que “esto es poner la salud más cerca de la gente, es multiplicar los esfuerzos del Estado en la Salud Pública, Salud Pública altamente valorada después de lo que tuvimos que vivir en pandemia” y señaló que “vamos a acompañar para continuar la formación, para incrementar el número de cada uno de ellos (pediatras) que necesitamos en toda la en toda la provincia”. Por último, expresó que “esto es una muy buena noticia y es una señal de tranquilidad, de seguridad, para toda la familia de Santa Fe, del Centro Norte y también de las provincias vecinas, porque lo que aquí se está haciendo, sin duda que va a traer a gran parte del interior a trabajar aquí en el Hospital Alassia”.



RESONADOR ÚNICO Y MÁS PEDIATRAS

Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Martorano, dijo que “hoy no es casual que estemos en la inauguración de un resonador que es maravilloso” y destacó que “en el sector público no hay otro como este, es de última generación, es la mejor tecnología, y esto hoy es imprescindible en medicina y en este hospital”. Asimismo, Martorano anunció que, “ante la preocupación en el país por la falta de pediatras, ingresaron 10 residentes a pediatría en este hospital, y hay otros que quieren ingresar y quedaron en lista de espera, y los estamos reubicando, pero quieren venir acá, eligen el Alassia porque algo pasa, no solamente hay buenos profesionales, hay buena tecnología y estamos mejorando este hospital”. A su turno, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, manifestó que “cada una de estas inauguraciones representa para nosotros una gran alegría, saber que estamos comprometidos con nuestra gente, que cumplimos con nuestra palabra, que acompañamos a un gobernador que desde el primer día de gestión planteó la necesidad de trabajar en el hospital de Niños para tener especialistas de primer nivel, gracias a la decisión política de dar respuestas a la sociedad civil en su conjunto”.



EL RESONADOR

Philips Ingenia 1.5 Tesla es el primer Resonador semi abierto del mercado con un diámetro de 70 cm, esto significa que el paciente tiene un mayor confort y está equipado con la mejor tecnología para realizar los mejores estudios posibles. Proporciona una calidad de imagen superior con claridad y velocidad digital -y con iPatient, proporciona imaginología centrada en el paciente, desde la preparación del paciente al resultado de la imagen. La inversión fue de U$S 1.167.275.



SALA DE SIMULACIÓN

Es una estrategia educativa que permite aprender y entrenar las habilidades y competencias requeridas para la actividad profesional del equipo de salud, en un ambiente controlado y seguro. La posibilidad de repetir los procedimientos y habilidades tantas veces como sea necesario es de suma importancia antes la realización de la práctica en los pacientes.

Cabe destacar que los equipos fueron comprados por la fundación del Hospital Alassia y los fondos aportados por el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Santa Fe, fueron administrados por la cooperadora del Hospital. La inversión supera los $ 3.000.000.