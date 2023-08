Médicos no aceptaron la oferta salarial del gobierno

El éxito de la Provincia en las paritarias recientemente reanudadas se terminó este viernes. Es que los médicos nucleados en AMRA rechazaron este viernes el ofrecimiento del 51% de aumento salarial escalonado hasta diciembre aunque desde el gremio indicaron que no está previsto realizar, al menos por el momento, medidas de fuerza aunque solicitaron la continuidad de la paritaria ya que hubo temas que fueron planteados con anterioridad por el sector y no fueron abordados en la negociación.

Cabe señalar que el pasado martes, en la reunión paritaria realizada en el Ministerio de Trabajo en la capital provincial, el gobierno de Omar Perotti ofreció un 51% de suba salarial a los estatales desglosado de la siguiente manera: 25% de aumento en agosto, y luego tramos sucesivos de 7% en septiembre y octubre, y 6% en noviembre y diciembre, con dos aplicaciones de la cláusula gatillo.

Mientras que los trabajadores estatales nucleados en ATE y UPCN aceptaron este jueves al mediodía la oferta salarial del gobierno provincial, donde en ambos gremios, la aceptación ganó por amplio margen. Por su parte, en una definición ajustada, la asamblea provincial de AMSAFE resolvió aceptar la propuesta salarial del gobierno, y en el mismo sentido, Sadop también aceptó el ofrecimiento salarial del gobierno.

En cambio, ahora los médicos dieron el 58% de los votos al "no", sobre un total de 431 sufragantes.

En este sentido, el referente de AMRA Santa Fe Centro, Néstor Rossi explicó en diálogo con LT10 que "la no aceptación está coronada por otras cosas"; entre ellas, que durante la conversación no se habló ningún tema por fuera del aumento de sueldos, siendo que la pretensión de los profesionales de la Salud era abordar temas como el pago injusto de Impuesto a las Ganancias (hay médicos que hacen dos guardias y pagan Ganancias), los pases a planta y la jerarquización profesional". Además, sostuvo: "lo que más molestó es que hicieron una propuesta global. Y si bien todo es igualitario no todo es igualitario. No tener reconocimiento, por ahí pasa la cosa".

Por último, Rossi aseguró que "inicialmente" la intención del gremio es "ir al diálogo". "Vamos a mandar una nota de un pronto encuentro con una apertura amplia, pero para charlar todos los temas. Vamos a dar la oportunidad. Vamos a poner la pelota en la cancha del gobierno". No obstante, aclaró que si la Provincia corta el diálogo o no lo da, "no les quedará otra" que hacer una medida de fuerza.