Antes de las PASO nacionales, arrancó la campaña provincial

La muerte de una niña de 11 años en Lanús el miércoles por la mañana, tras ser víctima de un ataque de motochorros cuando iba a la escuela, en un hecho que conmovió a todo el país, renovando el debate en torno a la falta de seguridad, atravesó la agenda electoral llevando a los precandidatos de las principales fuerzas que competirán en las PASO presidenciales de mañana a suspender, de manera abrupta, sus actos de cierre de campaña previstos hasta este jueves, aunque ayer se inició la veda para que los ciudadanos descansen de la propaganda sin actos públicos, notas periodísticas en radios, televisión y medios gráficos ni difundir encuestas o sondeos preelectorales.

Igualmente, los espacios virtuales como las redes sociales o sitios oficiales personales se encuentran exentos de la normativa, por lo que algunos rostros pueden continuar invadiendo celulares y computadoras.

Pero en la madrugada de este viernes, tanto en la provincia de Santa Fe como en Rafaela, se inició oficialmente otra, la que desembocará en las elecciones generales del 10 de septiembre, que definirán, entre otros cargos, quién será el sucesor del gobernador Omar Perotti, además de conocer al nuevo intendente de nuestra ciudad, concejales, al nuevo senador del departamento Castellanos y a los diputados provinciales.

En definitiva, no dejan de ser contradicciones y fechas forzadas por el diagrama de un apretado calendario de comicios que comenzó el 16 de julio y terminará el 22 de octubre, con la posibilidad que se extienda al 19 de noviembre si hay balotaje.

Este viernes comenzó a regir la veda para los comicios nacionales de este domingo, pero se inició formalmente la campaña gráfica de los partidos o frentes que pasaron el filtro de las PASO santafesinas, o primarias, y competirán en las generales del próximo 10 de septiembre para definir gobernador, intendente, jefes comunales, concejales, diputados provinciales y senadores departamentales.

Desde que se inició el calendario electoral, en julio, ya había quedado definido que el santafesino debía ir una vez por mes a las urnas, intercalando comicios provinciales y nacionales. La saturación provoca no solo confusiones (se vota con modelos de boletas distintas) sino también, como se viene evidenciando en muchos distritos, un marcado ausentismo en el cuarto oscuro.

En este sentido, en varias calles de nuestra ciudad, como así también en las principales avenidas, comenzamos a observar ayer la cartelería, de grandes dimensiones, tanto a nivel local, departamental como provincial, y mezclados con los gráficos nacionales y también varios que han quedado de las primarias santafesinas y que al día de hoy aún no fueron descolgados y recogidos, en especial aquellas fuerzas políticas que no pudieron lograr el mínimo de votos que se necesitaba para pasar el "corte clasificatorio" y estar presentes en las generales del mes que viene.

Cabe señalar que en la provincia de Santa Fe, la campaña formal que arrancó este viernes tendrá continuidad hasta el 8 de septiembre (de acuerdo a la ley electoral que rige en Santa Fe), con lo cuál se va a superponer con la actividad proselitista de la elección nacional, que retomará su pulso el 2 de septiembre hasta el 20 de octubre, a 48 horas de los comicios para elegir presidente.

No obstante, si bien esos mismos plazos legales rigen para la presentación del padrón definitivo provincial y la convocatoria a autoridades de mesa para las generales del 10 de septiembre, que debería hacerse el mismo viernes, en la Secretaría Electoral provincial se decidió trasladar ambas actuaciones al lunes próximo, es decir, el día siguiente a las PASO nacionales, donde el organismo decidió hacer eso para evitar mayores confusiones. Por eso, el día siguiente a las Paso nacionales, el Tribunal Electoral de la provincia (TEP) comenzará a enviar los telegramas para citar a quienes deberán oficiar como presidentes o auxiliares de mesa en los próximos comicios santafesinos y se publicará el listado definitivo de las personas habilitadas a emitir su voto.