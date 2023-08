CRAR quiere terminar tercero en el Regional

Este sábado tocará a su fin el torneo de Segunda División 2023 del TRL. En nuestra ciudad, CRAR recibirá a Los Caranchos de Rosario desde las 13 en el partido por el tercer y cuarto puesto, mientras que en Venado Tuerto, Jockey será anfitrión de Alma Juniors de Esperanza en la final.

El equipo rafaelino tratará de lograr un resultado favorable que le sirva para encarar de la mejor manera la Reclasificación, el torneo que definirá los ascensos para la próxima temporada.

La formación titular del elenco dirigido por Alejandro Chiavón será con Juan Ghizzoni, Jonatan Viotti y Gabriel Morales; Joaquín Rouco Oliva y Facundo Aimo; Ian Trossero, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Esteban Appo y Pablo Villar; Ricardo Brown, Nicolás Imvinkelried (c), Santiago Albrecht, José Francone; Santiago Kerstens.



EN SANTA FE

El epicentro del TRL estará en la definición del nivel superior, a desarrollarse en Sauce Viejo. Mauro Rivera será el juez principal en el cotejo que se jugará desde las 15.30 y donde estarán cara a cara Gimnasia ante Estudiantes de Paraná buscando el título del TRL. previamente se medirán Santa Fe RC y Duendes, con el arbitraje de Federico Longobardi.



POR EL DOS ORILLAS

El sábado 5 de agosto se desarrolló una nueva jornada del Dos Orillas de Juveniles, certamen que organizan conjuntamente las uniones de rugby de Santa Fe y Entre Ríos. En dicha oportunidad CRAR pudo sumar cuatro triunfos, entre Clausura M15 y 16, Zona Campeonato M17 y Reclasificación M19, ante distintos rivales.

M-15: CRAR 52 – Cha Roga 5; M-16: CRAR 26 – Cha Roga 8; M-17: CRAR 18 – Estudiantes 17 y M-19: CRAR 24 – Alma Juniors 18.

Este fin de semana se jugará la cuarta fecha de la segunda etapa, en que los equipos de CRAR jugarán de visitante con esta programación: M15: Santa Fe Rugby vs. CRAR, sábado 12 a las 10 (Leopoldo Torres). M16: Santa Fe Rugby vs. CRAR, sábado 12 a las 10 (Sebastián López). M17: La Salle vs. CRAR, sábado 12 a las 11 (Alfredo Fun). M19: Tilcara vs. CRAR, sábado 12 a las 12.30 (árbitro UER).