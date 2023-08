Boca y Racing, con fechas definidas y sin visitantes

Ya está todo listo para el esperado cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Boca y Racing: ayer la Conmebol confirmó de manera oficial las fechas y los horarios de ambos partidos de la llave.

El partido de ida se jugará el miércoles 23 de agosto, desde las 21.30 en la Bombonera, mientras que la vuelta será una semana después, el 30 de agosto, a la misma hora y en el Cilindro de Avellaneda.

El cruce entre Boca y Racing quedó sentenciado esta semana: el Xeneize se impuso por penales ante Nacional de Montevideo, tras igualar 0-0 y 2-2 en ambos partidos, y la Academia eliminó a Atlético Nacional luego de caer en la ida por 4-2 y golear en la vuelta por 3-0.

La serie comenzará en La Boca y cerrará en Avellaneda tras un peculiar desempate: ambos terminaron la fase de grupos con 13 puntos y también con +7 de diferencia de gol, pero Racing se ganó el derecho de definir de local porque tuvo más goles a favor (13 a 9).

También quedó confirmado por las carteras de Seguridad de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires que ambos partidos se jugarán sin la presencia de hinchas visitantes.



Cruces de Libertadores

-Racing vs. Boca (23/8 a las 21.30 y 30/8 a las 21.30)

-Deportivo Pereira vs. Palmeiras (23/8 a las 19.30 y 30/8 a las 21.30)

-Bolivar vs. Internacional (22/8 a las 18 y 29/8 a las 19)

-Olimpia vs. Fluminense (24/8 a las 21.30 y 31/8 a las 20.30)



Cruces de Sudamericana

-Botafogo vs. Defensa y Justicia (23/8 a las 19 y 30/8 a las 19)

-Liga de Quito vs. Sao Paulo (24/8 a las 17 y 31/8 a las 19)

-Corinthians vs. Estudiantes (22/8 a las 21.30 y 29/8 a las 21.30)

-América Mineiro vs. Fortaleza (24/8 a las 19 y 31/8 a las 19)