Archivo Birri: “Devolver a la sociedad su legado es una acción democrática trascendental”

El pasado 28 de julio el gobierno provincial, a través del Ministerio de Cultura, firmó un convenio de Asistencia Técnica con Conicet y su Gerencia de Vinculación Tecnológica con el objetivo central de avanzar en la recuperación y preservación de la obra de Fernando Birri como legado cultural y promover su accesibilidad. En ese sentido, la investigadora del Conicet Nathalie Goldwaser Yankelevich, como responsable de dirigir el equipo que lleva adelante la preservación, restauración y difusión del Archivo de Fernando Birri, indicó que la figura y la obra del realizador “representan un fundamental acontecimiento para el patrimonio cultural santafesino”.



— ¿Cuáles son los principales ejes del proyecto que llevarán adelante para la conservación y preservación del “Archivo personal Fernando Birri?

— El objetivo es el de coordinar un proceso de “investigación aplicada” en el marco de la puesta en valor de una obra esencial que incluye no solo su restauración de la mano de expertos, sino la preservación y la divulgación de la obra producida e inédita de Fernando Birri, así como también de lo que implicó su persona en el mundo de la cinematografía, la cultura y la política en Argentina y Latinoamérica. Por ende, la obra y Birri representan un fundamental acontecimiento para el patrimonio cultural santafesino. La propuesta es analizar, contextualizar y caracterizar la politicidad de la obra documental de Fernando Birri bajo dos ejes dialógicos a lo largo de su devenir histórico: el de la inmaterialidad de los marcos discursivos, estéticos e ideológicos que construyeron la enunciación y recepción de su obra desde 1960 hasta 2011; y el de los condicionantes materiales que determinaron su realización, la sobrevivencia y el actual devenir “archivo” de la misma. En realidad, no se trata solamente de restaurar el material fílmico, sino de recuperar la memoria que se mantiene viva a través de ese archivo. Venimos a trabajar por ese objetivo, la memoria de aquellos que forman parte de nuestra identidad nacional y popular. No está puesto el foco en lo material, exclusivamente, no es un trabajo técnico exclusivamente, es un trabajo que habla de restaurar ideas, de traer a la actualidad propuestas políticas, visiones de la sociedad, del futuro, de tensionar realidades, se trata de hablar de hábitat, de emergencia, de vulnerabilidad, de territorios y desastres naturales, en fin, de la vigencia de las desigualdades.



— Desde su punto vista, ¿cuáles fueron los principales conceptos que dejó como legado Fernando Birri?

— La obra de Fernando Birri (Santa Fe, 1925 – Roma, 2017) –polifacético artista santafesino– pieza señera de la cinematografía documental y política argentina; fundador de la primera escuela de cine del continente y principal exponente del “Nuevo Cine Latinoamericano”, se ofrece como una obra consumada, devenida en archivo. Recuperar su proyecto de país, un modelo que renegó de concebir a Latinoamérica como subdesarrollada. En términos de Michel De Certeau, Birri da cuenta de que la cultura popular supone una operación que no se confiesa, ha sido necesaria censurarla para poder estudiarla a través de reivindicar los valores del pueblo. Estamos embarcados en este retorno a su obra para traer el contenido de sus ideas a la actualidad, para verificar su vigencia, para establecer canales en continuidad con el estado de las realidades socioculturales de la Argentina. En este sentido, el equipo de investigación del cual soy responsable, compuesto por Diego Fiscarelli (becario postdoctoral del Conicet) y las responsables del Archivo Birri pertenecientes al Ministerio de Cultura de Santa Fe, Amiel Rodríguez y María Emilia Cortés, debe adoptar una metodología que se aleje de “la cosa en sí” para observar el material de archivo de Birri en un entramado mayor.



— ¿Cuál es el tiempo estimado para desarrollar el trabajo?

— Si bien el convenio con el Conicet por cronograma tiene estipulado tres fases que finalizarán en diciembre 2023, el trayecto encuentra al equipo en acciones tendientes a consolidar nuevos proyectos interinstitucionales, como por ejemplo con la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) o con la presentación de estudiantes de posgrado de diferentes universidades nacionales para su formación especializada en la historia audiovisual argentina. En estos momentos nos encontramos formando recursos humanos para la presentación a una beca doctoral sobre el archivo Birri para ser financiado por el Conicet con base en la mencionada Universidad. Del mismo modo, las acciones de trabajo encuentran filiación con las convocatorias que realice el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en torno a los archivos históricos. La complejidad del legado Birri habilita, entre otras actividades de transferencia, publicaciones en revistas científicas de nivel nacional e internacional, seminarios, congresos, workshop, jornadas y otros eventos científico-académicos.



— Una vez que se desarrolle el trabajo ¿cuál será el método para su divulgación?

— Las actividades de divulgación, transferencia y vinculación con el medio forman parte de las tareas que desarrolla el equipo CONICET. En este sentido, como parte de los resultados, el relevamiento del proceso de restauración y puesta en valor del archivo Birri, ofrece material para participar de publicaciones científicas, congresos, jornadas, encuentros y otras tantas actividades que impliquen compartir con la comunidad –no sólo la científica y académica– la experiencia que propone este plan de Trabajo. Son múltiples los canales que se abren, frente a la singular importancia del legado. Pero fundamentalmente debemos destacar que se trata de un material que permanece vivo, es decir que admite nuevos interrogantes. Formularlos, como parte de la producción de conocimiento, constituye el compromiso de quienes pertenecemos al sistema de investigación científica CONICET.



LLONCH: “EL SELLO CONICET TRASCIENDE CUALQUIER GESTIÓN»

El ministro de Cultura, Jorge Llonch, al referirse al convenio, señaló: “Siempre creímos que trabajar y dar a conocer el material que legó Fernando Birri generará un gran impacto en la comunidad santafesina, dado el gran valor que la figura y el trabajo de este genial cineasta tienen para la historia cultural de nuestra provincia y Latinoamérica”.

En cuanto al convenio con el CONICET, Llonch afirmó: “Teniendo en cuenta que la obra de Birri nunca tuvo el tratamiento correspondiente en cuanto a preservación archivística, celebramos la firma de este convenio y estamos muy contentos de poder trabajar en conjunto, no sólo para tener esta máxima seguridad de preservación que buscamos, divulgación y accesibilidad del material, sino también para promover el legado cultural de Fernando Birri”.

Para el titular de Cultura, “el sello del CONICET va a trascender cualquier gestión, otorgándole a este archivo una seriedad científica y un marco institucional para que sea un proyecto merecedor al artista de renombre del cual estamos hablando”.

“En su momento también celebramos un acuerdo entre el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y el INCAA, con su presidente, Nicolás Batlle, y ese convenio plantea una labor en conjunto entre ambos organismos para almacenar, preservar, gestionar documentalmente y difundir los materiales fílmicos y audiovisuales de Birri. Y en esa línea, también a través de la Cinemateca Nacional INCAA, definimos que se realicen capacitaciones al equipo técnico que llevará adelante la tarea de conservación de los materiales”.

Finalmente, el ministro señaló que “este programa de constitución del «Archivo Fernando Birri» responde al pedido que nos hizo el gobernador Omar Perotti en lo referente al cuidado y preservación del patrimonio cultural, su puesta en valor y restauración, no sólo del patrimonio material, sino también del inmaterial”.