Invitó a familiares a su casa y tres murieron intoxicados

Una tragedia generó una gran conmoción en Leongatha, un pequeño pueblo al Sur de Victoria, en Australia, donde una mujer, llamada Erin Patterson, de 48 años de edad, invitó a la familia de su exesposo a su casa, dado que tenían una relación amistosa, para que tuvieran una reunión familiar.

Sin embargo, de acuerdo a lo informado por Crónica, unos días más tarde tres de ellos, identificados como Gail y Don Patterson, los padres de su ex, y Heather Wilkinson, hermana de su exmarido, murieron por consumir hongos venenosos, y una cuarta víctima está internada en grave estado.



SÍNTOMAS

Según los profesionales que atendieron a las víctimas, las cuatro que recibieron asistencia médica presentaban síntomas similares a los de la gastroenteritis, mientras que el esposo de Wilkinson se encontraba en estado crítico, y a la espera de un trasplante de hígado.

Tras lo sucedido, la Policía inició una investigación para determinar qué sucedió en la reunión familiar, y reveló que tiene como principal sospechosa del hecho a Patterson, quien se encargó de preparar la comida, e hizo la invitación.

Además, les llamó la atención que ella fue la única que no presentó señales de intoxicación.

“Yo no hice nada. Los amaba. Simplemente no puedo entender lo que ha sucedido”, explicó la mujer a los medios locales.



NO COMIERON

Por su parte, los investigadores señalaron que a la cena familiar no solo asistieron los exsuegros y la hermana y el esposo de su suegra, sino que también estaban presentes los hijos de su expareja, pero ellos sorpresivamente comieron un plato diferente y, por lo tanto, no mostraron signos de enfermedad.

Dean Thomas, detective a cargo del caso, comentó “tenemos que mantener la mente abierta en relación a esto. Podría ser muy inocente. Pero de nuevo, simplemente no sabemos en este momento… aparecen cuatro personas y tres de ellas fallecieron, hay otra en estado crítico, así que tenemos que trabajar en esto”.

Además, Thomas destacó que los síntomas que sufrieron las víctimas, son consistentes con los llamados “hongos de la muerte”.

Y si bien los informes de toxicología aún no habían determinado el consumo exacto, se advirtieron que son “extremadamente venenosos”, y que afectan principalmente a los riñones y al hígado.