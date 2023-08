Power: hoy corren la sexta en San Antonio

Al realizarse este domingo las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Midgets Show and Power -que compartirá la jornada con el Mini Power- decidió adelantar para este sábado la realización de la octava fecha del Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi" en el circuito permanente "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

Teniendo en cuenta que se volverá a correr en horario diurno, el cronograma se pondrá en marcha a las 13:00, realizándose en continuado los entrenamientos, la clasificación, las series, las semifinales y las finales, estando previsto el cierre del espectáculo para aproximadamente las 18:00.

Es importante recordar que el ingreso al predio deportivo motor del Club Atlético Belgrano se habilitará a las 09:00, en tanto que desde las 09:30 se comenzarán a recibir las inscripciones.



ASÍ SE ORDENAN

Luego de siete fechas, Matías Audino es el puntero en el Midgets Show and Power, en tanto que Gaspar Fler lidera en el Mini Power, de acuerdo con estas principales ubicaciones:

Midgets Show and Power: Matías Audino 244 (3 victorias); Gastón Viano 217 (1 triunfo); Angel Gaggi 197 (1 triunfo); Rubén Balangero 178; Adriel Viano 171; Cristian Mattioli y Matías Giordano 161; Pablo Baronetto 158; Matías Maina 152; Adrián Bonafede (1 triunfo) y Leonardo Sterpone 149; Jeremías Molardo 146; Diego Bruera 144; Andrés Osorio 137; Ulises García 127; Germán Mathier 123; Gustavo García 121 (1 triunfo); Emiliano Torassa 84; Lucas Torassa 80; Matías Baronetto 78; Cristian Fernández 69; Emiliano Ponzo y Héctor Heit 63; Héctor Valentini 62; Román Bertone 59; Sebastián Vila 53; Diego Haspert 51; Matías Franco 50; Daniel Taverna 45; Marcos Zurvera y Nicolás Scandalo 38.

Mini Midgets: Gaspar Fler (7 victorias) 266 puntos; Benjamín Bottazzi 235; Saimon Cuenca 218; Alex Ramallo 198; Santiago Maina 178; Felipe Masuero 174; Thiago Bottazzi 171; Bruno Acosta 152; Gonzalo Rinaudo 148; Ezequiel Coria 140; Laureano Cuenca 135; Donato Calvi 117; Samuel Calvi 80; Santiago Boscatti 53; Martina Battaglino 42; Bruno Bailetti 27; Leonardo Lovera 24 y Martino Bogetto 22.