¿Qué hicieron los candidatos en el último día de campaña tras cancelar los cierres?

El asesinato de Morena Domínguez en Lanús obligó a cancelar los cierres de campaña que tenían previstos los precandidatos presidenciales, que este jueves realizaron distintas actividades pero con un perfil mucho más bajo al acostumbrado a un día de la veda. Además, este jueves por la tarde se sumó otro factor de impacto político a raíz de la muerte del militante de izquierda Facundo Molares en momentos en que era detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad frente al Obelisco.

Por la mañana, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich encabezó un acto de cierre en Rosario, Santa Fe. Allí, apuntó contra Sergio Massa: "Es una falta de respeto que un ministro diga que va a esperar al 10 de diciembre y recién ahí se va a poner a trabajar. ¿Para qué ministro de Economía? ¿Qué es? ¿Un muñeco de cera?.".

En suelo santafesino, Bullrich estuvo acompañada por Damián Arabia, Laura Alonso, Dionisio Scarpín, Mario Barletta y Federico Angelini.

Por su parte, su competidor interno, Horacio Rodríguez Larreta tuvo como última actividad oficial una recorrida por Florencio Varela y Avellaneda, provincia de Buenos Aires, junto a Diego Santilli, su precandidato a la Gobernación bonaerense.

El jefe de Gobierno porteño mantuvo un bajo perfil en las últimas horas con declaraciones mesuradas sobre el crimen de la nena de 11 años: "No hay palabras para tanto dolor. Mis condolencias a la familia de Morena y sus seres queridos.

Necesitamos justicia. Voy a acompañarlos para exigirla". Después respaldó el accionar de la Policía de la Ciudad luego de la muerte de Facundo Molares en medio de una detención en el Obelisco.

Mientras tanto, Massa apeló a su doble rol de precandidato y ministro de Economía para anunciar que las jubilaciones subirán 23,29%, en septiembre, y habrá refuerzos de 27 mil pesos para quienes menos cobran. Un acto de gobierno, pero al filo del reglamento electoral.

Massa planteó anoche que "la política de seguridad no puede estar sujeta al debate político-electoral" sino que "debe ser una política de Estado". "Quiero invitarte a que el domingo vayas a votar para defender a nuestros jubilados, su derecho a la jubilación móvil, su derecho a la canasta de medicamentos que le quieren recortar. Para defender a nuestros jóvenes con becas universitarias frente a aquellos que quieren recortar las becas y dejar de crear universidad en la Argentina. Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa de las pymes y en defensa del trabajo", agregó.

Javier Milei, en tanto, cerró su campaña el lunes pasado, en la ciudad de Buenos Aires, antes de que el crimen de la niña finalizada de manera anticipada la campaña. Este jueves el libertario compartió en sus redes sociales un cariñoso mensaje del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro y prometió visitarlo pronto. (NA)