Murió un manifestante en una protesta en el Obelisco

Una protesta de las organizaciones Votamos Luchar y Rebelión Popular en el Obelisco terminó ayer con un hombre muerto, quien se descompensó cuando era detenido por la Policía de la Ciudad. Según indicaron las agrupaciones, "realizaban un acto contra la farsa electoral y por la democracia del pueblo, cuando la Policía arremetió contra los manifestantes hiriendo gravemente a uno de ellos y reteniendo a otros".

"El compañero gravemente herido es Facundo Molares. Fue trasladado sin signos vitales después de haber sido salvajemente golpeado", subrayaron las organizaciones en un comunicado apenas había sido trasladado por la ambulancia.

Según se observa en videos del momento, uno de los manifestantes que estaba siendo detenido y era mantenido por efectivos policiales en el piso, sufrió una descompensación y debió ser reanimado en el lugar hasta que llegó la ambulancia. Minutos más tarde, se confirmó su fallecimiento de manera oficial.

"Hacemos responsable al gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta y (Axel) Kicillof por dar la orden de reprimir. En momentos de profunda crisis los gobiernos se empeñan en avanzar contra quienes luchamos, mientras siguen reprimiendo y hambreando", señalaron las agrupaciones.

El SAME reportó que "el hombre de entre 40 y 45 años sin documentación fue trasladado al Hospital Ramos Mejía desde el Obelisco". "Durante más de media hora se le hicieron maniobras de reanimación hasta que se constató el fallecimiento.

Las causas del deceso se relacionan con un paro cardíaco producto de factores de riesgo. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente", indicó el SAME. La confirmación de la muerte del manifestante, que era un militante de izquierda, generó que la protesta creciera y los ánimos se tensaran.

Las organizaciones convocantes también aseguraron que seis personas se encuentran detenidas. "Acá hubo una detención. Cualquier causa de riesgo es eso, que no hubiera pasado si hubiera sido detenido", subrayó el postulante presidencial del Frente de Izquierda Gabriel Solano. A su entender, "hay una decisión política de reprimir sobre el final de la campaña" de parte del gobierno porteño de Rodríguez Larreta.

Facundo Molares era periodista y ex integrante de las FARC. Molares fue excarcelado en 2022, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia suspendiera la solicitud de extradición que pesaba contra su persona. Era fotoperiodista y tenía 47 años. Estuvo detenido por un operativo que realizó la Interpol y la Policía Federal, tras una orden de captura emitida por el Gobierno de Colombia. En ese momento, el reportero gráfico fue internado, según especificó una nota La Izquierda diario, por un cuadro "de fiebre e hipertensión" en el hospital del penal de Ezeiza.

Sobre su paso por la guerrilla colombiana, Molares detalló en una entrevista al diario Tiempo Argentino cómo fueron sus últimos días: "Hubo un proceso de desmovilización. Viajamos tres días en canoa remontando el río Putumayo hasta un pueblo llamado Las Carmelitas para entregar las armas".

"Yo firmé un documento, que está en poder de las Naciones Unidas, eso impide la extradición. Dejé el campamento a la luz del día, me despedí de mis compañeros de 15 años. Sentí tristeza por el pueblo colombiano, porque su sufrimiento no terminó y se merece una vida mejor", explicó Molares.



REVUELO POLÍTICO

Y NUEVA MARCHA

La muerte del militante de izquierda Facundo Molares cuando era detenido por la Policía de la Ciudad desató una ola de críticas hacia el Gobierno de la Ciudad, que respaldó el accionar de los efectivos y habló de una supuesta intención de darle un tenor político al episodio.

En este marco, agrupaciones de izquierda convocaron para hoy a una movilización en el Obelisco para repudiar la muerte de Molares.