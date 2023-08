Alquileres que se renuevan sufren aumento de 110,5%

Los contratos de alquileres de vivienda para residencia que vencen esta semana sufrirán una actualización de 110,5% respecto del mes anterior, al aplicarse el Índice de Contratos de Locación (ICL). En consecuencia, un alquiler de $100.000 pasará a costar $210.504 en caso que sea parte de la continuidad del contrato.

Si en cambio, el contrato vence el propietario puede solicitar un monto diferente para la renovación. La ley vigente establece un mínimo de tres años de contrato, con aumentos anuales a partir del ICL. Este indicador lo elabora el Banco Central y se compone de la variación del índice de precios y de salarios.

La actual legislación provocó una retracción de la oferta que disparó los precios y empujó a los propietarios a retirar sus unidades de la plaza. La Cámara de Diputados tiene en su agenda una sesión el próximo miércoles 23 de agosto para tratar la modificación de la ley.

Esos cambios apuntar regresar a la legislación anterior con contratos de 2 años y un régimen de actualización distinto, que no provoque saltos abruptos como los que se sufren con la legislación vigente. Cabe recordar que la ley no alcanza a locaciones de tiempo temporario, locales u otro tipo de inmuebles no destinados a la residencia. (NA)