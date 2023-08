Por muy poco, los salarios le ganaron a la inflación

Los salarios registraron en junio un aumento del 6,1%, apenas por encima de la inflación del 6% de ese mes, pero siguen por debajo del aumento del costo de vida en la comparación anual e interanual, según la estadística del INDEC. En los últimos doce meses desde junio pasado, la inflación llegó al 115,6%, según el Indice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que la mejora de los salarios se ubicó en sólo 108,7%, puntos por debajo del alza de precios.

Desde diciembre pasado los salarios aumentaron un 47,2%, mientras que la variación de precios registró un alza del 50,7%, casi tres puntos porcentuales por encima del aumento de los sueldos, en el mismo período.

El crecimiento mensual de junio del Indice de Salarios, que difundió el INDEC, se debió a las subas del 5,7% en el sector privado registrado, 6% en el público y 7,5% en el privado no registrado de la economía informal. En términos interanuales, el indicador mostró una suba de 108,7%, como consecuencia de los incrementos del 110,0% en el sector privado registrado, 121,4% en el sector público y 82,4% en el sector privado no registrado.

Las variaciones muestran que únicamente los sueldos de la administración pública se ubicaron por encima de la inflación en los últimos doce meses. En el primer semestre del año los salarios suben un 47,3% en el sector privado registrado, mejoran un 41,0% en el de la economía informal o trabajo en negro sin aportes y un 50,2% en la administración pública, todos por debajo del alza de precios en ese período.



MENOS CONSUMO, AHORRO Y CAÍDA

EN EL NIVEL DE BIENESTAR

"El dato de salarios vuelve a mostrar una pérdida del poder adquisitivo de las familias argentinas, que se viene dando de manera sostenida en los últimos años", señaló Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

Explicó que "desde diciembre de 2019, el nivel general perdió 5,2% en términos reales. Eso significa menos consumo, menos ahorro y una baja significativa en el nivel de bienestar".

Sostuvo que "más preocupante aún es la divergencia de los salarios del sector informal, ya que en los últimos doce meses aumentaron 82,4%, quedando 33,2 puntos porcentuales por debajo del nivel de inflación. Mientras que, los salarios del sector público son los únicos que superaron a la inflación, quedando 5,8 puntos porcentuales por encima".

Dijo que "lamentablemente las perspectivas no son favorables, ya que la inflación seguirá aumentando en la medida en la que no haya medidas drásticas respecto a la política monetaria. La desconfianza en nuestra moneda es cada vez mayor y eso lo vemos reflejado en el tipo de cambio".

En consecuencia, explicó, la capacidad de compra seguirá cayendo. "Para peor, la falta de inversiones que generan los controles de capital provoca una caída en la productividad, afectando negativamente tanto al nivel de actividad, así como también a los salarios reales", indicó. (NA)