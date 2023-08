Salvatto encabezó el lanzamiento de la App Háblalo para Megatone.net

La empresa rafaelina Megatone.net se convirtió ayer en el primer retail del país en incorporar, gradualmente, a sus 60 puntos de venta la aplicación "Háblalo", desarrollada por el emprendedor social y tecnológico Mateo Salvatto para "subtitular el mundo para quienes no pueden oír y darle una voz a quienes no pueden hablar o tienen necesidades comunicacionales diversas".

La presentación se realizó pasado el mediodía en un Cine Teatro Belgrano de Rafaela colmado de colaboradores de casa central e invitados especiales en un evento compartido con la red de sucursales. El propio Salvatto arribó a la ciudad a media mañana para acompañar al director General de Megatone.net, José Fregona, al gerente de Ventas, Fausto Cignetti y al gerente de Marketing, Javier Cominotti, a poner en marcha la App a través de una transmisión que pudo verse en las distintas localidades que cuentan con locales de la red de electrodomésticos rafaelina.

"Es un día muy importante para nosotros, es un hito para Megatone. La presencia de Mateo es un honor, es un emprendedor que empuja muchísimo para crear una sociedad mejor y al que estamos muy felices de poder asociarnos", expresó Fregona a LA OPINIÓN en la sede corporativa ubicada en la esquina de Lisandro de la Torre y Cayetano Santi, en el área industrial.

El punto de partida de esta alianza estratégica entre Megatone.net y la empresa Asteroid Technologies, responsable del desarrollo de Háblalo, fue una propuesta de Salvatto en mayo pasado. "Fue tan bueno lo que presentó, el combo inclusión, tecnología y pasión que decidimos apostar a este proyecto. Fue una de las decisiones ejecutivas más rápidas que hemos tomado para transitar este camino de la inclusión con convicciones y de corazón. Queremos hacerlo bien, estar a la altura", resaltó Fregona.

Con solo 24 años, Salvatto es actualmente el CEO de Asteroid Technologies, la starput que fundó junto a Laura Muchnik y Sergio Cantarovici que cuenta con un equipo de 15 personas. De acuerdo a sus datos, Háblalo brinda asistencia a más de 350 mil personas que presentan discapacidades comunicacionales y residen en 65 países de los 5 continentes. Antes de transformarse en una de las cinco apps de accesibilidad con mayor cantidad de descargas en todo el mundo, Háblalo nació en 2016 con una misión más modesta. "La iniciativa surgió como un pequeño proyecto social, para que lo usen los 40 alumnos sordos y mamá. El objetivo era ese. Pero sucedió que un montón de gente empezó a bajar la aplicación, y ahí claramente entendimos que había una necesidad a cubrir. En 2016 era muy básica, pero nos dimos cuenta que si la mejorábamos mucha gente la iba a poder usar. Es lo que está ocurriendo", afirmó Salvatto. Cabe aclarar que su madre Mercedes es profesora de sordos e intérprete de lengua de señas, los que indirectamente explican la existencia de Háblalo. "Mi hermano (Augusto) y yo crecimos viendo la injusta realidad de la comunidad de personas con este tipo de discapacidad", señala para contextualizar aquella motivación.

"Hace siete años arrancó para nosotros un camino muy interesante, divertido y difícil también porque el desarrollo se hacía con recursos limitados. No parecía, como proyecto social, ser muy atractivo en términos de negocios o para conseguir financiamiento. Pero siempre tuvimos confianza de que podíamos lograr un producto de calidad para las personas con discapacidad, que es el foco central de todo", sostuvo Salvatto, quien no ocultó su "enorme satisfacción por este paso que estamos dando junto a Megatone.net, que se convierte en el primer retail en sumar Háblalo y puede ser modelo para toda la industria".

Justo el miércoles Asteroid realizó el lanzamiento de la versión 4.0 de la plataforma multipropósito. "Lo que estás viendo acá es la versión 4.0 de Háblalo para Megatone, es lo que se va a encontrar la persona que ingrese al local y escanee el QR, te ofrece todo customizado no solo en términos de logo sino funcionales también", dice con entusiasmo y una tablet en la mano Salvatto en diálogo con este cronista.

"Poner en el bolsillo de una persona con discapacidad una aplicación para que se pueda comunicar es muy bueno, pero también implica que se deba adaptar a la sociedad. Lo ideal sería adaptar la sociedad a las personas con discapacidad, es más difícil pero es lo que creemos debemos hacer. Es decir, si tenés un local de venta al público que da a la calle y viene una persona con problemas de movilidad, el cliente no debe traer una rampa para poder ingresar, sino que es el comercio el que debe ofrecer ese elemento de inclusión. Por eso el verdadero cambio, la rampa, está en los acuerdos como este que presentamos ahora. Lograr que empresas como Megatone, que es el primer retail que incorpora este tipo de servicios, de el ejemplo en su sector para que las personas con discapacidad tenga una menor atención es importantísimo", manifestó Salvatto. "Eso implicará que todos sus equipos de colaboradores se sensibilice con esta situación, pero también los clientes que no tenemos una discapacidad, que comenzamos a prestar atención al tema y obvio a sensibilizarnos", agregó.

Decidido a avanzar, el joven maravilla para muchos consideró que "desde esa perspectiva, acá estamos plantando una semilla importante para toda la industria sobre la necesidad de crear nuevos estándares, puede ser con Háblalo o con otras cosas, pero de avanzar hacia organizaciones más inclusivas comprometidas con la accesibilidad". "En la Argentina hay 2,5 millones de personas con discapacidad para comunicarse, tenemos mucho por hacer", amplió.

La maduración del proyecto hoy facilita las cosas. "Hace dos años que logramos que este modelo se instale y comience a crecer en distintas compañías. En ese tiempo, llegamos a este nuevo software 4.0. Lo que se viene es más importante. Con la tecnología que podamos desarrollar las personas con discapacidad tienen un elemento de comunicación cada vez mejor pero siempre gratis. Es lo más importante. Con empresas como Megatone podemos financiar que una persona con discapacidad en Chaco, en Rafaela, en Estados Unidos, en Bangladesh o en Mozambique use Háblalo en forma gratuita y tenga, cada vez más, un servicio mejor. Esta es la visión", aseguró Salvatto.

Con Háblalo, los locales de Megatone.net serán espacios más inclusivos que permitirán a las personas con diferentes discapacidades interactuar con facilidad e independencia. La APP permite comunicarse a través de texto que se transforma en audio, pictogramas, imágenes y/o fotos, entre otras opciones. La implementación se dará de manera progresiva en cada punto de venta. Comenzará por la sucursal de Rafaela, ciudad donde se encuentra la Casa Central de la empresa, y posteriormente, se replicará en todas las sucursales del país.

En el final, Salvatto remarcó la importancia de la alianza estratégica. "Sumar Megatone a Háblalo va a causar un impacto mucho mayor de lo que tiene hoy. Es un salto gigante para nosotros, es el primer retail de la Argentina con nuestra aplicación inclusiva. Y el lanzamiento es desde Rafaela, es un placer estar acá", se despidió.