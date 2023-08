Racing goleó a Nacional de Colombia y será rival de Boca en cuartos de final

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Racing sacó a relucir su poder ofensivo y goleó anoche sin atenuantes por 3 a 0 a Atlético Nacional de Medellín, Colombia, en un atractivo encuentro, en Avellaneda, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Boca.

Roger Martínez, a los 29 minutos del primer tiempo, Agustín Ojeda, a los 5 del complemento, y Juan Aguirre en contra de su propia valla, a los 11, le dieron el triunfo al equipo de Fernando Gago.

El elenco de Avellaneda logró revertir el resultado que sufrió en la ida -derrota por 4 a 2 en Colombia- y se metió entre los ocho mejores América.

En la próxima instancia habrá clásico, ya que se verá las caras ante Boca por un lugar en las semifinales.

Racing tuvo un inicio frenético, tal como se lo exigió el partido por las urgencias de revertir la serie.



La siguiente es la síntesis del encuentro:



Estadio: Presidente Perón. Árbitro: Jesús Valenzuela. VAR: Ángelo Hermosilla.



Racing: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Nicolás Oroz, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez; Agustín Ojeda; Roger Martínez y Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago.



Atlético Nacional: Harlen Castillo; Cristian Castro, Juan Felipe Aguirre, Cristian Zapata, Álvaro Angulo; John Duque, Jhon Solís, Nelson Deossa; Neyder Moreno, Jefferson Duque y Maximiliano Cantera. DT: William Amaral de Andrade.



Gol en el primer tiempo: 29m R.Martínez (R).

Goles en el segundo tiempo: 5m Ojeda (R), 11m Aguirre (R) en contra de su propia valla.



Cambios en el segundo tiempo: 14m Eric Ramírez por Duque (AN), Brahian Palacios por Cantera (AN), Andrés Román por Devenish (AN); 17m Baltasar Gallego por Ojeda (R); 20m Santiago Quirós por Hauche (R); 22m Maximiliano Romero por Martínez (R), Juan Torres por Duque (R); 34m Jayder Asprilla por Moreno (AN).