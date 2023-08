La Crema volvió a las prácticas y ya le apunta a Estudiantes de Caseros

Aprovechando que este fin de semana no habrá actividad oficial en la zona B de la Primera Nacional Ezequiel Medrán y su cuerpo técnico le dieron un par de días de descanso al plantel de Atlético de Rafaela, luego del empate del pasado domingo ante Brown de Adrogué, 0 a 0 en el Monumental.



La ‘Crema’ retornó a los trabajos el pasado miércoles, le dio un cierre al juego ante el Tricolor, dio vuelta de página y desde ayer empezó a poner el foco en su próximo objetivo: Estudiantes de Buenos Aires.



El conjunto rafaelino estará visitando al elenco de Walter Otta el próximo sábado 19 de agosto a las 15hs, por la fecha 26.



En este retorno a los trabajos la principal novedad pasa por la recuperación que vienen llevando, de buena manera, Nicolás Delgadillo y Matías Olguín, quienes no pudieron estar a disposición del DT en las últimas presentaciones, ante respectivas lesiones musculares.



ASÍ SE REANUDARÁ LA ZONA B



La fecha 26 se jugará de la siguiente manera: Viernes 18/08: 15hs Riestra vs Chaco For Ever. Sábado 19/08: 15hs Tristán Suárez vs Aldosivi, Brown de Adrogué vs Deportivo Madryn, Estudiantes Buenos Aires vs Atlético de Rafaela, 17.10hs (tv) Atlanta vs Chacarita, 19.10hs (tv) Ferro vs Independiente Rivadavia, 19.35hs (tv) Quilmes vs Villa Dálmine. Domingo 20/08: 15.50hs (tv) Gimnasia Jujuy vs Deportivo Maipú, 17hs Racing Córdoba vs Mitre (Santiago del Estero).