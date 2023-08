El Inter Miami de Messi se mide con el Charlotte de Copetti, quién se lo pierde

La Messimanía provoca que competencias como la Leagues Cup que antes pasaban casi inadvertidas y no generaban ningún interés, ahora se siguen con la cercanía y la atracción de un gran campeonato. El magnetismo de Lionel Messi todo lo puede dentro de un campo de juego y ahora, el capitán de la Selección Argentina campeona del mundo parece determinado a conducir a su nuevo equipo, Inter Miami, rumbo al primer título de su historia.

En esa línea, el equipo que pertenece a la familia anticastrista de los Mas y a David Beckham enfrentará este viernes a Charlotte FC por los cuartos de final de esta competencia que nuclea a equipos de la MLS de los Estados Unidos y de la Liga Mexicana. El partido se disputará desde las 21:30 en el estadio DRV PNK y será transmitido vía streaming por la plataforma Apple TV.



El que se perderá el partido es Enzo Copetti, delantero del Charlotte. El ex Atlético de Rafaela y Racing se viene recuperando de una lesión y no podrá estar presente en la jornada de hoy.



En caso de avanzar, el rival de Inter Miami será Querétaro o Philadelphia Union y el cruce se jugará el martes 15. Si llegara a meterse entre los cuatro mejores, el conjunto de la casaca rosada quedará a un paso de la Liga de Campeones de Concacaf ya que hay cupos para los primeros tres clasificados.



La influencia de Messi en Inter Miami es innegable ya que le cambió la cara a un equipo que arrastraba una larga racha negativa en la MLS, que se reanudará cuando finalice este torneo. Luego de siete goles y tres asistencias en sus primeros cuatro partidos con el equipo dirigido por Gerardo Martino, el supercrack rosarino comparte la cima de la tabla de goleadores con el sudafricano Bongokuhle Hlongwane, de Minnesota United que disputará otra llave de cuartos de final ante Nashville.



"Lo que hizo 'Leo' no es ni más ni menos de que lo hizo hace siete meses en la Copa del Mundo. Ratifica con hechos lo que dijo cuando llegó, que quería competir y tratar de ganar", manifestó Martino en la conferencia de prensa previa al partido. El técnico rosarino agregó que "Messi es un líder adentro y afuera de la cancha y tiene una actitud diferente a la de sus inicios cuando era un líder futbolístico. La imagen del cuarto gol pidiendo la pelota para ir en busca del quinto es un contagio para todos" ejemplificó Martino



Charlotte es la franquicia más nueva de la MLS. Comenzó a competir el año pasado, tiene en su plantel a Copetti quien no podrá jugar por una lesión y la figura es el delantero polaco Karol Swiderski, quien jugó contra Messi para su país en Qatar 2022. "Vamos a tener un partido difícil porque jugamos contra un equipo que está en forma y tiene a Messi, pero no jugamos contra Messi, jugamos contra Inter Miami", declaró su técnico, el italiano Carlo Lattanzio.