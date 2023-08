El asesor Marcos Ayerra visitó la Sociedad Rural

Marcos Ayerra, es licenciado en Administración de Empresas y asesor de compañías. En una visita a nuestra ciudad esta semana, fue invitado por la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Rafaela para participar de un intercambio interesante de conceptos. Además de detallar los once acuerdos básicos para desarrollarnos como país, trató la necesidad de acercamiento entre el campo y la ciudad, la generación de propuestas diferenciales, acciones de trabajo integral, además de corresponder un mayor involucramiento individual y a través de instituciones en temas de mayor impacto social.

Actualmente trabaja con el intendente del partido bonaerense de Capitán Sarmiento, colabora con el ex senador nacional Esteban Bullrich y se desempeña en la Fundación Pescar, una ONG que forma a personas de escasos recursos económicos para insertarlas en el mundo del trabajo con un proyecto de vida realista.

Fue titular de la Comisión Nacional de Valores durante el Gobierno anterior y tiene publicados dos libros, “El futuro de Argentino” y el más reciente, “La gran oportunidad argentina”, donde detalla las actitudes y acuerdos que se precisan para protagonizar la transformación nacional, para alejarse de la degradación a la que se ve sometido el país, con décadas de estancamiento. Como analista de la realidad remarca en sus exposiciones que no alcanza con el plan de un líder, sino que tiene que existir un apoyo ciudadano para encarrilar las transformaciones. Este tipo de criterios se pueden trasladar a las instituciones y a las empresas, para superar no sólo los desafíos internos, sino las circunstancias externas que se presentan.

En el encuentro con la SRR dejó clara la importancia de la participación, la institucionalización, el compromiso de cada uno con su entorno social a modo de generar una suerte de “despertar” hacia nuevas condiciones de vida en un país con posibilidades y potencialidades que esperan ser aprovechadas, basadas en valores sólidos y apegados a la ley.