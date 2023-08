Presentaron nuevos cursos de formación laboral

En el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación", el intendente Luis Castellano presentó este jueves 8 nuevos cursos de formación laboral. Participaron del evento, el jefe de la Agencia Territorial Santa Fe del Ministerio de Trabajo de la Nación, Daniel Mendoza; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; y Juan Ignacio Ruggia, coordinador de Empleo municipal.

Los cursos tienen como objetivo favorecer la empleabilidad de las trabajadoras y los trabajadores desocupados que se encuentran en situación de desventaja frente al empleo y promover la oferta de capacitación laboral, acorde a las necesidades productivas de la ciudad.

En primer término, Juan Ignacio Ruggia, le dio la bienvenida a las casi 300 personas que colmaron la capacidad del recinto para luego hacer una síntesis conceptual de los que se pretende con estos cursos formativos. “Hoy tenemos 8 cursos de formación vigentes, tenemos variedad de opciones, es una valiosa oferta y que tiene una lógica. No es que nos levantamos y definimos qué cursos hacer, sino que nosotros en la Oficina de Empleo tenemos muchos informes y estudios que hace el ICEDeL para ver cuáles son aquellos trabajos o aquellas ofertas laborales que necesita cada una de las empresas de la ciudad y que no están consiguiendo”, expresó el funcionario.

También contó que “tenemos nuestra cartelera digital, donde todas las empresas están solicitando trabajadores y trabajadores y nosotros ahí vemos cuáles rubros se piden más. Entonces, con toda esa información más lo que charlamos con los empresarios y empresarias, generamos estas capacitaciones”.

En esta oportunidad, se lanzaron los cursos de Limpieza Institucional, Analista E-COMMERCE, Panificación sin TACC y Auxiliar en carpintería, articulados con la Dirección Provincial de Capacitación y Formación Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Además, los cursos Auxiliar Operario/a Industrial, Auxiliar Operador/a de logística y almacén, y Auxiliar Operador/a de autoelevadores coordinados con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Acto seguido el secretario de Producción, Empleo e Innovación Diego Peiretti hizo uso de la palabra: "Siempre me gusta ir preguntando cómo vienen las inscripciones, siendo que el año pasado estuvimos cerca de las 2.000 personas que realizaron cursos de formación laboral. Para este año nos pusimos el objetivo de superarnos y de ir por 2.500. Estamos a mitad de año y ya llevamos más de 1.300 rafaelinos que ya se formaron para conseguir un empleo”.



UN ESTADO PRESENTE

“Desde el municipio somos un Estado presente, entendemos que una de las funciones de este Estado es ser un generador de oportunidades, eso es lo primero, que todos tengan la posibilidad de formarse. Pero esto no sería posible si lanzamos los cursos y nadie se inscribe. Hay un ADN en Rafaela, hay una cultura de formarse, de avanzar y de esa búsqueda de oportunidades de trabajo que nosotros como gobierno local estamos obligados a acompañar”, continuó Diego Peiretti.

Y afirmó: “Le agradecemos a todas las personas aquí presentes que tienen esa misma intención de formarse, algunos en la búsqueda de una oportunidad laboral, seguramente otros ya trabajando pero buscando perfeccionarse, otros con sus emprendimientos y que quizás quieran adquirir nuevas herramientas”.

A su lugar, el jefe de la Agencia Territorial Santa Fe del Ministerio de Trabajo de la Nación, Daniel Mendoza, ratificó su compromiso con la ciudad en función de acompañar todos los procesos que tengan que ver con la capacitación y formación para el mundo del trabajo, indicando: “Qué lindo es estar en Rafaela, por muchos motivos, uno tiene que ver con que la Oficina de Empleo de Rafaela es una de las 631 que hay en el país, un país con 1.300 municipios y más de 2000 comunas”.

En este sentido, concluyó que “la Oficina de esta ciudad no es una más, el hecho de que Rafaela tenga la Oficina de Empleo no fue una obligación, fue una opción, no todos los municipios tienen Oficina de Empleo. Esto implica poner en agenda el empleo y el trabajo, entender que es necesario que el Estado intervenga, como lo hace el rafaelino, para generar competencias profesionales y para generar igualdad a la hora de la oportunidad de empleo”.