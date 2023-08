De manera ajustada, los docentes públicos aceptaron la oferta salarial

Luego de una votación reñida y muy ajustada en la asamblea provincial de AMSAFE que se realizó este jueves con la participación de las 19 delegaciones departamentales, finalmente se resolvió aceptar la propuesta salarial del gobierno santafesino que se dio a conocer el martes, que consistía en un 51% de aumento en varios tramos.

De esta manera, de un total de 30.153 docentes que participaron de dicha asamblea, 15.075 se inclinaron por aceptar la oferta y 14.861 por el rechazo, mientras que hubo 97 abstenciones, 123 votos en blanco y 0 votos nulos, con lo cuál se trata de una diferencia de apenas 214 votos a favor de la aceptación.

Mientras tanto, en el departamento Castellanos, lo que prevaleció de manera amplia fue la elección por no aceptar la oferta salarial, de más del doble de los votos emitidos. De un total de 1.474 votantes, la Moción 1, que era aceptar la propuesta, sumó 458 votos, en tanto que la Moción 2, que se trataba del rechazo de la oferta por insuficiente con paro de 48 horas para las próximas semanas y movilización a Santa Fe, acumuló 1.016 votos, siendo la diferencia de 558 votos, un número importante pero no sorpresivo, teniendo en cuenta que muchos docentes no estaban del todo conformes con el ofrecimiento provincial. A su vez, Rosario y General López fueron los otros departamentos que aportaron mayoritariamente los votos de rechazo. Más allá de esto, lo cierto y lo concreto es que no se realizarán paros y las clases se desarrollarán con total normalidad hasta diciembre, cuando finalice el ciclo lectivo 2023.

La oferta salarial consiste en un incremento del 25% para el mes de agosto, 7% en setiembre y en octubre; y 6% en noviembre y diciembre. Además, se incorporan dos instancias de revisión con cláusulas gatillo o de actualización automática. En dicha instancia se compara el aumento acumulado con la inflación acumulada y, de existir alguna diferencia, se compensa el salario: la primera será en octubre y la segunda en diciembre. Los gremios veían con buenos ojos y habían quedado conformes con la propuesta salarial, con lo cual no extrañó demasiado que en esta ocasión, en medio de un clima de elecciones nacionales y provinciales, todos hayan coincidido con la aceptación de la misma.



"ACEPTACIÓN CON EXIGENCIAS"

Por su parte, el titular de AMSAFE provincial, Rodrigo Alonso, realizó una lectura de la definición gremial: "Hay una valoración que indudablemente implica un avance con respecto al salario, a condiciones de trabajo; ha sido la posición mayoritaria. Pero también, expresa una exigencia y esto también forma parte de la resolución. Estamos exigiendo al gobierno, no solamente el estricto cumplimiento del acta paritaria, sino también la necesidad de poder avanzar en otros temas". En esa línea, apuntó: "Es una aceptación de la propuesta paritaria, pero por supuesto con exigencias; para continuar debatiendo y garantizando más derechos para los trabajadores y para la escuela pública". En ese análisis, Alonso habló de que el resultado de la asamblea expresa dos valoraciones sobre la oferta: "Una tiene que ver con conseguir una propuesta que implica un incremento salarial, que implica poner nuevamente en debate condiciones de trabajo. Pero por otro lado, cuando se analiza una propuesta paritaria también se analizan las estrategias". Y añadió: "Yo creo que lo que ha pasado en esta asamblea, como en todas las asambleas de AMSAFE es analizar cuál es la mejor estrategia como trabajador; y hubo un grupo de compañeros que entendía claramente que la mejor propuesta era rechazar esta propuesta". Aclaró que esta cuestión quedará plasmada en la resolución de asamblea: "Vamos a comunicar al Ministerio de Trabajo la resolución en donde queda establecido no solamente la aceptación del acta paritaria, sino todos los puntos que vamos a continuar exigiendo".

Por otro lado, el dirigente gremialista sostuvo que en esos votos de rechazo se expresa "el malestar que tenemos los docentes. Entonces, se analiza la propuesta paritaria con algunas características, consideraciones, pero también se analiza la estrategia". Hizo mención también a la sobrecarga laboral, a condiciones de trabajo y a la infraestructura escolar: "los descuentos que fueron injustos y no consultados; todo esto tiene que ver con este malestar que se ha expresado en esta asamblea". Por último, consultado sobre si los docentes se manifestaron en contra de una gestión provincial, Alonso consideró que "no, porque no se está definiendo cuál es la opinión de los docentes sobre tal o cual gobierno. Lo que hemos definido en el día de hoy es una estrategia con respecto a una propuesta paritaria que se ha discutido con el gobierno provincial".



TAMBIÉN SADOP Y LOS ESTATALES

Mientras tanto, Sadop, que nuclea a los docentes privados santafesinos, también optaron por aceptar la oferta salarial con el 67% de los votos. "El tramo de agosto que se cobrará en primeros días de septiembre y que representa un 25%, más la seguridad que aporta la cláusula automática, que a diferencia de la gatillo, se acredita más rápidamente; fueron los principales factores que motivaron la aceptación por parte de las y los docentes”, dijo el titular del gremio, Pedro Bayúgar, en el anuncio de la decisión tomada en la asamblea a través del voto de delegados y delegadas sindicales.

Además, la Seccional Santa Fe de la Unión Docentes Argentinos (UDA) comunicó que "la propuesta salarial del gobierno santafesino fue aceptada por estrecho margen en toda la provincia" y "advirtió que nuestra organización sindical va a seguir muy de cerca la situación salarial" porque "la inflación aniquila los bolsillos".

Finalmente, los gremios de la administración central, UPCN y ATE, aceptaron, en primer término, la oferta salarial realizada por el gobierno provincial en el marco de las paritarias 2023. Desde UPCN, el resultado fue a favor de la aceptación. La entidad gremial informó que votó el 73% de los afiliados pertenecientes al Convenio Colectivo de Trabajo Ley 10.052, y los resultados fueron un 80% contra un 20% en favor de la aceptación a la propuesta.

En tanto, desde ATE informaron que "hay una aceptación generalizada, salvo en uno o dos sectores (como el 107) que se han expresado. Pero alrededor de un 78% votó a favor en toda la provincia, y de una manera homogénea. Nos parece una propuesta razonable porque se cumple uno de los objetivos de no perder salarios frente a la inflación y eso lo tenemos garantizado no solo con el porcentaje de arranque sino mes a mes con aumento y la cláusula gatillo en octubre y diciembre en forma automática, sin necesidad de sentarnos otra vez a discutir. Además del aumento en las asignaciones familiares" declaró Jorge Hoffmann, el secretario general del gremio.