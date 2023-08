Conmoción por la muerte de Morena: tenía 11 años

"No es justo que maten a una niña por un celular que no servía, y 100 pesos", manifestó la abuela de la menor.

Poco antes de la hora 14 de la víspera, el cortejo fúnebre salió de la casa, pasó por la puerta de la escuela y luego fue hasta el cementerio de Lanús, ubicado en la calle Aguilar 3302.

Desde la noche del pasado miércoles, se vivieron momentos de tristeza y dolor en el entierro de Morena Domínguez que se llevó a cabo en la casa donde vive Hugo, su papá.

Dentro y fuera del domicilio, familiares y vecinos expresaron sus condolencias, en una despedida más que dolorosa para el barrio Villa Diamante de Lanús.

En el velatorio íntimo participaron familiares, vecinos, amigos de Morena y el cuerpo docente de la Escuela N° 60, donde la menor concurría y a donde se dirigía cuando fue abordada por dos motochorros.

Durante la madrugada su abuelo, Fabio García, se mostró conmovido y pidió que los acusados “se pudran en la cárcel”, y sentenció “no es justo que maten a una niña por un celular que no servía, y 100 pesos”.

Asimismo, padres de alumnos del colegio realizaron una ceremonia en la puerta de la institución donde colocaron velas, una bandera que rezaba "Justicia por Morena", y carteles.

Poco antes, se había dado a conocer el resultado preliminar de la autopsia, y este reveló que la menor de 11 años sufrió un fuerte golpe en el estómago, que le generó una hemorragia interna.

"Se le reventó el hígado y el riñón", se señaló al respecto.



"NO SE PUEDE

VIVIR MÁS ASÍ"

Antonia, la abuela de Morena Domínguez, la nena asesinada por motochorros en Lanús cuando se dirigía hacia la escuela, reclamó a la dirigencia política que "se ocupen de solucionar la inseguridad", ya que subrayó que "no se puede vivir más así".

"Por favor, que se ocupen de solucionar el tema de la inseguridad. No se puede vivir más así. ¿A quién hizo daño esta nena para que la golpeen así por una mochila, por un celular?", planteó la mujer.

En declaraciones a la prensa, Antonia definió a Morena como "una nena tranquila, de la casa, no andaba en la calle".

"Merecemos estar en nuestras casas tranquilos. Un chico merece salir de su casa y llegar al colegio y poder volver", añadió.



CONDENADOS Y

BENEFICIADOS

Los hermanos Miguel y Darío Humberto Madariaga, detenidos por el crimen de Morena Domínguez, habían recibido condenas por hechos anteriores, pero habían sido beneficiados por la Justicia.

Los jóvenes fueron condenados a tres años de prisión por el Tribunal Oral Criminal 30, por robo de vehículo en la vía pública, y al primero de ellos incluso se le sumaba el delito de robo simple.

A Darío Humberto se le había fijado la pena de tres años. y a Miguel de cuatro años y seis meses, ya que arrastraba un antecedente de una pena en suspenso del Tribunal Oral Criminal 25.

La condena de los hermanos Madariaga fue homologada por el Tribunal, debido a que habían hecho un pacto con la Fiscalía, en un juicio abreviado de tres años de prisión efectiva.

A Darío Humberto, en octubre del año pasado la Cámara Nacional de Casación Penal lo benefició al aliviar su acusación: entendió que el robo en poblado y en banda no existió y caratuló al hecho como robo simple, para luego enviar al Tribunal 30 el expediente para que imponga nueva pena, y cuando se notificó al imputado para avanzar, nunca se presentó y fue declarado rebelde. Por eso tenía pedido de captura.

A Miguel, en el último antecedente se le había impuesto una pena de tres años de prisión también efectiva, pero como tenía antecedentes de una pena en suspenso impuesta por el Tribunal 25, la condena unificada por aquellos fue en total de cuatro años y seis meses.