Oesquer convocó a votar a Massa para defender los intereses de los trabajadores

"Sergio Massa es el mejor candidato a presidente que representa a los trabajadores de la Argentina, que garantiza la continuidad de los derechos y las conquistas del movimiento obrero ante discursos de otros aspirantes que ya anunciaron que van por una reforma laboral que pondrá en riesgo desde las indemnizaciones hasta el pago de conceptos como presentismo y productividad incorporados en los convenios colectivos", afirmó el secretario General de la CGT Regional Rafaela y además titular de la Seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica, Roberto Oesquer.

El dirigente consideró que "si se trabaja en pos de desarrollar y potenciar la industria nacional, y si se protege a las pymes, el crecimiento de la economía es real, y con ello se generan nuevos puestos de trabajo y se consolidan los que ya están en el sistema, esto es lo que promueve Massa como representante que condensa la unidad de buena parte del peronismo".

Para Oesquer "es cierto que la pandemia, la sequía y la deuda con el FMI que quedó de herencia del gobierno de Cambios y de Mauricio Macri nos ha dejado el país cuesta arriba en el que se hace difícil mantener el poder adquisitivo ante un proceso inflacionario que no podemos negar, pero también es cierto que las paritarias constituyen una herramienta de negociación que nos permite defender el salario y su capacidad de compra, y es el gobierno actual con Massa como uno de sus integrantes el que permite las negociaciones en esos ámbitos".

"Hay candidatos presidenciales de la oposición que ya advierten medidas que pueden complicar a las pymes y a los trabajadores. Si avanzan con una apertura indiscriminada de importaciones correrán peligro miles de puestos de trabajo en el país. Por eso la CGT Regional Rafaela instó la semana pasada a través de un documento consensuado entre todos los gremios a votar este domingo en las PASO a Sergio Massa. El pedido a la gente es que vote en defensa propia, en resguardo de sus propios intereses", subrayó Oesquer.

Más allá de ese cóctel explosivo para la economía que conforman la pandemia, la sequía y la deuda con el FMI que funciona como un "ancla" para los planes de crecimiento, Oesquer destacó que "en la actualidad el porcentaje de desocupación es bajo, la creación de puestos de trabajo en el sector privado ha sido positivo e incluso en la Provincia de Santa Fe". En este escenario, consideró que "la mejor opción es Sergio Massa para enfrentar los problemas que tiene el país y para defender los intereses de los trabajadores". "El pago de conceptos como productividad y presentismo están incorporados en los convenios colectivos. Hay candidatos que sugieren, una vez que asuman, dejar en suspenso esos convenios, que quieren incorporar reformas a la legislación laboral y ponen en duda a las indemnizaciones porque, argumentan, frenan la creación de nuevo empleo lo cual es un error", explicó.

Por último, Oesquer recordó que "aún tenemos fresco lo que sucedió entre los años 2015 y 2019 durante el gobierno de Cambiemos cuando se perdieron miles de puestos de trabajo, no queremos que vuelva a pasar, reitero que la CGT a nivel nacional brindó un fuerte respaldo a Sergio Massa, y nosotros desde Rafaela también, esperamos que todos entendamos que es la mejor opción para defender el interés de cada trabajador y de cada trabajadora de la Argentina".

El precandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa cerró el martes un acto junto a las autoridades de la CGT en Tortuguitas, donde llamó a hacer "un último esfuerzo" de militancia de cara a las PASO del próximo domingo. "El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar", afirmó el ministro de Economía, que se mostró con los principales referentes de la central, en consonancia con uno de los cánticos que bajaban de las tribunas.

A la militancia, Massa expresó: "Necesitamos un último esfuerzo, que vayan barrio por barrio". Además, el tigrense insistió en manifestarse contra los que dicen que "Argentina es un país de mierda", en referencia a la oposición, y sostuvo: "Una y cien veces elegiría vivir en esta Patria porque soy hijo de inmigrantes y entiendo lo que es la movilidad social ascendente".

"El domingo se decide a qué Argentina vamos. Están ellos intentando plantear la indemnización por despido, la eliminación de los convenios de trabajo. Están ellos que hablan del trabajo como un costo y no como el instrumento de dignidad más importante", resaltó el ministro de Economía.

Remarcó además que en un hipotético gobierno suyo tendrá "la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores y discutir bajar aún más el impuesto a las ganancias, mejorar las asignaciones familiares y mejorando con suma fija los sueldos más bajos y con paritarias los demás sueldos, recuperando lo que se perdió con el macrismo y con la pandemia".

"Hay compañeros que en el 2019 tenían otra esperanza, que nos reprochan no haber recuperado el ingreso, tienen bronca y quizá ganas de no ir a votar. Pero no es volviendo al pasado de ajuste y dolor como la Argentina se va a poner de pie", agregó en otro pasaje de su discurso. Sobre el final, Massa resaltó: "Vamos a ir a trabajar en defensa del trabajo frente a los que consideran una tablita de Excel y un costo", y agregó: "No tengan dudas, voy a ser el presidente de los trabajadores".