"Hay que terminar con la no repitencia", dijo Pullaro

El candidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maxi Pullaro y parte de su equipo técnico de Educación mantuvieron un primer contacto con integrantes de Argentinos por la Educación, en la que intercambiaron opiniones y abordaron la necesidad de priorizar la alfabetización.

En ese sentido, Pullaro reafirmó la intención de trabajar desde el primer día para mejorar la calidad educativa en Santa Fe. “La calidad de la Educación se ha deteriorado y los chicos no alcanzan los objetivos básicos”, expresó. “Hay que terminar con la no repitencia y volver a empoderar al docente frente al curso, mejorar las condiciones edilicias, garantizar el mínimo de 180 días de clases, mejorar la capacitación docente y poner en discusión los contenidos y formatos educativos adaptándolos a los tiempos actuales”, agregó.

De acuerdo a los trabajos realizados por Argentinos por la Educación, al finalizar el primer ciclo de la escuela primaria el 46% de los alumnos de 3° grado se ubican en el nivel más bajo de lectura. Además, según la prueba regional ERCE, la cifra asciende al 61,5% entre los estudiantes del tercio de menor nivel socioeconómico, mientras que desciende al 26,3% entre los estudiantes del tercio de mayor nivel socioeconómico.

En el mismo sentido desde el entorno de Pullaro valoraron positivamente la campaña que esta organización lleva adelante, denominada “Que entiendan lo que lean”, no solo como una manera de visibilizar el problema sino también de trabajar con los gobiernos provinciales y el gobierno nacional para empezar a mejorar la calidad de la educación de nuestros chicos.

“Tuvimos un encuentro muy fructífero, las políticas que diseñamos para la gestión son congruentes con el trabajo que viene haciendo Argentinos por la Educación, muy especialmente la campaña que llevan adelante en este momento”, señaló Pullaro.

La reunión se desarrolló en CABA y participaron José Goity del equipo de Maxi Pullaro, Víctor Volman director del Observatorio de Argentinos por la Educación, Ignacio Igarzabal director ejecutivo y Agustina Lenzi Coordinadora de Relaciones Institucionales.



EN EL CONGRESO DE

AAPRESID EN ROSARIO

Pullaro coincidió con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta en la primera jornada del Congreso Internacional de Aapresid que se desarrolla en los Salones Metropolitano de Rosario.



EN PARANÁ CON

FRIGERIO Y LARRETA

Por otra parte, Pullaro participó ayer junto al precandidato a Presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, y María Eugenia Vidal y Maximiliano Pullaro del último acto en Paraná de cara a las PASO encabezado por Rogelio Frigerio y Alicia Aluani, candidatos a gobernador y a vicegobernadora de Entre Ríos.

“Después de muchos años de kirchnerismo, con Rogelio vamos a sacar la provincia adelante”, expresó el Larreta, durante el evento que se realizó en la Costanera de la ciudad de Paraná, frente a la Plaza de las Colectividades. “Trabajando juntos vamos a hacer de Entre Ríos uno de los grandes motores de recuperación de la Argentina”, afirmó en el multitudinario acto.