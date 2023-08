¿Qué se votará el próximo domingo en la Argentina?

El domingo 13 de agosto serán las Elecciones 2023 Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que se definirán los candidatos para los comicios definitivos del domingo 22 de octubre o de un eventual balotaje posterior, según informó la Municipalidad de Rafaela.

Las PASO son la instancia en que se define la interna partidaria de cada frente. De esta forma, los ciudadanos eligen de forma obligatoria qué candidato representará a cada boleta en las elecciones argentinas.

Establecidas en 2009 y utilizadas por primera vez en 2011, las PASO se celebrarán por séptima vez en el país. Las listas que obtengan menos del 1,5% de los votos en cada jurisdicción no podrán participar de los comicios generales del domingo 22 de octubre. Además, los candidatos que vayan a una interna dentro de un mismo partido definen quién encabeza la boleta de ese frente.



TODOS LOS CANDIDATOS

A PRESIDENTE

Las PASO para presidente del 13 de agosto tendrán 3 internas partidarias y 13 aspirantes a lograr ser la máxima autoridad nacional.

* Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio)

* Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio)

* Sergio Massa (Unión por la Patria)

* Juan Grabois (Unión por la Patria)

* Libertad Avanza (Javier Milei)

* Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País)

* Myriam Bregman (Frente de los Trabajadores -Unidad)

* Gabriel Solano (Frente de los Trabajadores -Unidad)

* Manuela Castañeira (Nuevo Más)

* Marcelo Ramal (Política Obrera)

* Juan Escobar (Libres del Sur)

* Guillermo Moreno (Principios y Valores)

* César Biondini (Frente Patriota Federal)



¿DÓNDE VOTO?

Quienes quieran saber cuál es lugar que se les asignó para sufragar deben ingresar en este link: https://www.padron.gob.ar, seleccionar su género, escribir su número de DNI, completar el código de seguridad de la página.

De ese modo, automáticamente, el sistema exhibirá la información exacta de dónde deben ir a votar, precisando el nombre y dirección del establecimiento asignado, como así también el número de mesa y número de orden.



EL SÁBADO ATENDERÁ EL

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA

La Municipalidad de Rafaela informó que el sábado 12 de agosto, el Centro de Documentación Rápida atenderá a todas aquellas personas que hayan tramitado el DNI y el correo haya pasado por sus casas pero como no se encontraba el su titular, no pudieron entregarlo. Esos documentos se llevan a esta dependencia ubicada en bulevar Hipólito Yrigoyen 421. De este modo, el sábado permanecerá abierta de 9:00 a 13:00.

Asimismo, el Municipio recordó que de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 12:30, los trámites específicos que se pueden realizar son la actualización DNI de menor (entre 5 y 8 años), actualización DNI de mayor (14 años); solicitud de nuevo ejemplar de DNI / Cambio de domicilio / DNI año cero (recién nacido), cambio de domicilio y solicitud o renovación de pasaporte.