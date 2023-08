Por el asesinato de una niña en un robo suspenden actos de cierre de campaña

El asesinato de la nena Morena Domínguez, de once años, en un episodio de inseguridad en la localidad bonaerense de Lanús, irrumpió ayer en la campaña electoral y aceleró su final, con la cancelación de los actos de cierre de los principales precandidatos. La seguidilla de suspensiones comenzó en la provincia de Buenos Aires, pero luego se extendió a nivel nacional.

Los postulantes presidenciales Sergio Massa, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Grabois y Myriam Bregman decidieron finalizar anticipadamente sus acciones, sin cierres de campaña.

También cancelaron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el precandidato a gobernador de Bullrich, Néstor Grindetti; el precandidato a jefe de Gobierno Martín Lousteau; y el precandidato a primer concejal por el Frente de Todos en Lanús, Julián Álvarez, entre otros, ya anunciaron cancelaciones.

Los primeros en suspender su campaña fueron los locales Néstor Grindetti y el postulante a intendente de Lanús de la misma fuerza Diego Kravetz. El gobernador de Buenos Aires también decidió cancelar sus actividades de campaña de la jornada por el asesinato de la niña en la localidad bonaerense.

El mandatario provincial tenía previsto estar ayer por la tarde en el Club Social Deportivo Merlo, donde iba a tener el acto de cierre de campaña de Unión por la Patria bonaerense de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

La precandidata del PRO también suspendió su acto de cierre que iba a realizarse hoy en el microestadio del Club Lanús, ya que su precandidato a gobernador es el intendente local, Grindetti.

"Debido a los tristes hechos de público conocimiento, enviamos nuestras condolencias y solidaridad a la familia y amigos de Morena. Hemos decidido suspender el acto de cierre de campaña en la Provincia de Buenos Aires", expresó el jefe de campaña de Bullrich, Juan Pablo Arenaza.

Por su parte, la propia Bullrich se expresó en redes sociales: "Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible".

El postulante porteño, Martín Lousteau, fue otro de los que se sumó a esa decisión. "Debido al aberrante crimen que nos conmueve a todos, resolvimos suspender el mensaje final y toda la actividad de campaña que teníamos prevista para hoy a las 17 en Parque Centenario. Acompañamos en este doloroso momento a la familia y amigos de Morena", afirmó Lousteau.

Más tarde se sumaron el precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que hoy iba a tener su cierre en el Teatro Argentino de La Plata, y Rodríguez Larreta, que iba a estar también en la capital provincial en el Club Atenas. En el caso de Massa, la idea del acto de cierre era mostrar los respaldos políticos del líder del Frente Renovador en un lugar emblemático para el kirchnerismo, ya que el Teatro Argentino de La Plata fue un lugar elegido por la vicepresidenta Cristina Kirchner en varios momentos clave de su carrera política.

Además, Grabois no tuvo su acto de este miércoles en el estadio Malvinas Argentinas, también por la misma razón a la vez que canceló su actividad del jueves que comprendía una caravana que comenzaría su recorrido en el centro de Paraná y concluiría en la ciudad de Santa Fe frente al Club Unión -además tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa en la sede del PJ de la capital santafesina-.

La postulante del FIT Bregman fue otra de las que canceló su cierre de campaña, al igual que su competidor interno Gabriel Solano.

En tanto, el gobernador de Córdoba y precandidato presidencial por Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, cerró su campaña en la ciudad de Buenos Aires con un fuerte discurso contra el kirchnerismo y una reivindicación de Partido Justicialista (PJ). Y por la tarde decidió suspender el acto de cierre programado para este jueves en la ciudad de Córdoba, que se espera multitudinario. (NA)