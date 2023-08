Cómo sigue el calendario de Los Pumas rumbo a Francia

Los Pumas, como el resto de los 19 seleccionados que participarán de la próxima Copa del Mundo, transitan sus últimas semanas de preparación. El seleccionado argentino de rugby comenzó con su actividad oficial en este 2023 allá por el mes de julio, con su participación en el Rugby Championship. Enfrentaron a Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica (allá y acá).



En el Mundial de rugby que se celebrará en Francia, Los Pumas, integrarán el grupo D junto a Inglaterra, Samoa, Chile y Japón.



Los dirigidos por Michael Cheika jugarán un último amistoso el próximo 26 de agosto, en Madrid, ante España, encuentro que tendrá lugar en el Estadio Civitas Metropolitano.



En el Mundial:



- Argentina vs. Inglaterra - Mundial de Rugby - Stade Velodrome (Marsella) - Día y hora: 9 de septiembre, desde las 16



- Argentina vs. Samoa - Mundial de Rugby - Stade Geoffroy Guichard (Saint-Étienne) - Día y hora: 22 de septiembre, desde las 12.45



- Argentina vs. Chile - Mundial de Rugby - Stade de la Beaujoire (Nantes) - Día y hora: 30 de septiembre, desde las 10



- Argentina vs. Japón - Mundial de Rugby - Stade de la Beaujoire (Nantes) - Día y hora: 8 de octubre, desde las 8