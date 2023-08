Mayco Vivas: “Estoy contento de haber podido formar parte de todo el proceso”

El último lunes se terminaron los misterios y Argentina ya conoce a sus 33 Pumas que representarán al país en la próxima Copa del Mundo de rugby, Francia 2023, que comenzará el 8 de septiembre con el partido entre el local y Nueva Zelanda en el Stade de Frence, en Saint-Denis a las 16.15.



Para el rugby de la ciudad y la región también la espera tuvo una cuota de ansiedad porque había que confirmar si alguno de los dos jugadores formados en CRAR integraría la codiciada lista que dio a conocer el australiano Michael Cheika.



Pedro Rubiolo fue citado y Mayco Vivas no. De esta forma el club rafaelino volverá a tener representación mundialista, como así también la Unión Santafesina de Rugby, por segundo Mundial consecutivo tras la participación de Mayco en la pasada cita mundialista de Japón 2019.



Ayer, ambos Pumas rafaelinos, estuvieron en CRAR para vivir un momento muy especial para el club rafaelino, que fue la entrega de la ‘Orden del Quebracho’ para Pedro Rubiolo, distinción que ya supo conseguir Vivas.



En relación a la frustrada posibilidad de volver a representar al país en el Mundial, Vivas indicó: “Estoy muy contento de haber podido formar parte de todo el proceso, de haberlo disfrutarlo”. A su vez, y luego de la consulta de la prensa ante la operación que sufriera en marzo de 2021, el pilar rafaelino indicó: “Es algo de lo que no me gusta mucho hablar. Fue un año y medio complicado, no sabía si iba a volver a jugar al rugby pero se pasó esa situación y hoy disfruto del presente, de estar viviendo en Inglaterra (juega en Gloucester Rugby), de poder seguir jugando al rugby y disfrutar de cada momento que me toca jugar, que es lo que más me gusta hacer”.



En relación a la posibilidad que tiene Rubiolo, con apenas 20 años, Mayco señaló: “Estoy muy contento por Pedro, ya lo felicité unas cuantas veces. Me pone contento que se le dé la posibilidad de jugar este Mundial, es algo que se lo ganó desde un principio, no fue en este último año, desde hace varios años viene haciendo sacrificios para lograrlo”. Y agregó: “No es fácil para un chico joven, irse del club de su ciudad, de sus amigos, afectos, a otro lugar para poder llegar a una elite y ser convocado a un seleccionado como en este caso el argentino. Lo felicito y me pone contento de esta posibilidad que le toca transitar”.



Mayco y Pedro son referentes de CRAR. Los ídolos de cada uno de los chicos de Infantiles que sueñan con el día de mañana ser como ellos. Y en virtud de ello, Vivas contó: “Yo me siento muy parte del club, me siento muy contento que todos los chicos vean y sueñen con llegar algún día al lugar que nos toca estar con Pedro en estos momentos y tienen que saber que todo los objetivos que se propongan se pueden cumplir, cada uno se abre las puertas con el camino que va haciendo y le toca transitar”.