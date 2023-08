Atlético de Rafaela, en la ‘mesa chica’ de AFA

Atlético de Rafaela pisa fuerte en AFA. En la jornada de ayer se llevó a cabo el acto eleccionario de los asambleístas de la Primera Nacional y la Crema será asambleísta titular de la categoría ya que Silvio Fontanini, vicepresidente 1º de la institución, fue elegido por sus pares para cumplir dicha función.



En el evento estuvieron presentes los representantes de los diferentes clubes del ascenso como así también el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, quien fue el encargado de dar inicio al acto y expresó: “Desde que nos tocó presidir la AFA las elecciones son un momento muy especial para todos ya que ustedes mismos votan a los que van a representar a la categoría y que con responsabilidad tienen que tomar las decisiones adecuadas para nuestro fútbol. Logramos reconstruirnos y poner en marcha los cuerpos orgánicos de la AFA por eso este es muy importante para mí. Sin dudas, reconozco el esfuerzo que hacen todos de estar acá y participar”.



El siguiente es el resultado que arrojó la elección:



Los delegados titulares: Gabriel Alberto Mansilla (Presidente Club D. Morón), Silvio Héctor Fontanini (Vicepresidente 1° Asociación M.S.D. Atlético de Rafaela), Pablo Guerra (Vicepresidente 2° Club A. Estudiantes), Ricardo Daniel Sastre (Presidente Club S.D. Madryn), Sergio Gianturco (Vicepresidente 2° Club A. Temperley) y Alicio Osvaldo Dagatti (Presidente Asociación Atlética Estudiantes).



Delegados suplentes: Adrián Vairo (Presidente Club A. Brown), Héctor Orlando Gómez (Presidente Club A. Chaco For Ever), Nicolás Cambiasso (Presidente Club A. All Boys), Fernando Ariel Poretta (Presidente Club A. Gimnasia y Esgrima (Mendoza), Néstor José Di Pierro (Presidente Club A. Chacarita Juniors) y Pablo Mirón (Vicepresidente 1° Club A. Alvarado).