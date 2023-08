El trigo en buen estado, a la espera de lluvias

El martes 8 por la tarde, se registró inestabilidad, algunas precipitaciones de diversos montos pluviométricos, irregular distribución geográfica en los departamentos del centro norte del SEA, caída de granizo en algunos sectores y luego cielo cubierto hasta el final del período.

La realidad ambiental que se registró en la semana se caracterizó por la amplitud térmica y días ventosos, pero, no impactaron a los trigales que avanzaron en sus estadios fenológicos y aumentaron progresivamente la demanda de agua.

En los departamentos del norte del área de estudio continuó el proceso de siembra del girasol y disminuyó su ritmo inicial por el menor contenido de humedad en la cama de siembra de los suelos.

El desarrollo del proceso de cosecha de algodón y maíz tardío prosiguió su avance, regulado y lentificado por los porcentajes de humedad ambiente y de grano

Para el período comprendido hasta el 15 agosto de 2023, los pronósticos prevén desde su comienzo estabilidad climática, parcialmente nublado, con el transcurso de los días alternarían jornadas de nubosidad variable con otras soleadas, temperaturas medias diarias, buen tiempo, nulas posibilidades de inestabilidad o algunas precipitaciones aisladas, condiciones que permanecerían hasta el final del intervalo.



MAÍZ TARDÍO

Las condiciones climáticas del período, importante amplitud térmica y ambientes no tan húmedos, posibilitaron un ritmo constante de cosecha del maíz tardío y el avance de la misma, con mayor movimiento de cosechadoras y equipos.

Hasta la fecha, el grado de progreso fue del 65 %, con un adelanto semanal de 20 y un retraso de 12 puntos, comparado con la campaña pasada.

Los rendimientos promedios obtenidos oscilaron desde mínimos de 7 - 9 qq/ha a máximos de 30 - 45 qq/ha, con algunos sembradíos puntuales que alcanzaron los 50 a 75 qq/ha, sin variaciones significativas.

Los valores fueron muy heterogéneos, siempre en relación con los montos de las precipitaciones acumulados y particularmente, fueron los maizales sembrados en primera instancia los que obtuvieron mejores resultados.



TRIGO

En la campaña 2023 se sembraron con trigo 436.000 ha, 115.500 ha más que el año anterior que fueron 321.000 ha., por lo que se incrementó un 36 % la superficie cubierta con el cereal de invierno.

El 95 % de los cultivares, se encontraron en estado bueno a muy bueno con lotes excelentes y un 5 % regular, porcentaje que en los últimos días aumentó por la ausencia de precipitaciones, la inusual amplitud térmica para la época del año y la lenta, pero constante disminución del agua útil en los perfiles de los suelos. Hasta la fecha, no se constataron plagas, ni enfermedades de importancia en los trigales.