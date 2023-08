Comenzó el Congreso de Aapresid 2023

Bajo el lema "C, elemento de vida", se dio inicio ayer a la trigésima primera edición del Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, el evento más prestigioso en el ámbito de la agricultura, el conocimiento y las nuevas tecnologías en nuestro país, que luego de superar las tres décadas de vigencia, hoy ya tiene renombre a nivel global.

Durante tres jornadas intensas, los líderes en la industria agrícola se reúnen para discutir y compartir perspectivas sobre las estrategias sustentables que contribuirán a transformar el futuro del sector.

El acto de apertura, conducido por Sebastián Oneto y Silvina Lusardi, marcó el comienzo de un Congreso que reúne a expertos, profesionales, autoridades y empresarios para explorar soluciones innovadoras que fusionen paradigmas de sustentabilidad con enfoques agronómicos, económicos y políticos. Con una audiencia presencial estimada en 5.000 personas y otro tanto conectado vía streaming, el entusiasmo que se vive en este encuentro, parece ser de otro país.

Luego de la bienvenida a las (pocas) autoridades nacionales, provinciales (no estuvo el gobernador Omar Perotti), municipales, empresarios, productores, asociados e investigadores, se rindió homenaje a personas que han dejado una marca significativa en la trayectoria de Aapresid, reflejando así el espíritu de colaboración y dedicación que caracteriza a la institución.

Se invitó a los participantes a entonar el Himno Nacional Argentino de la mano del ensamble de cuerdas "Quinteto del Túnel”.



COSTAMAGNA, PRESENTE

El primero en tomar la palabra fue Daniel Costamagna, ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe quien comenzó su discurso exponiendo sobre la importancia del Carbono, en tanto, llave de los procesos de mineralización y a través de ellos, de la producción de nutrientes y de vida del suelo.

Además afirmó, “si hay algo que tiene grande esta provincia es este gran entramado institucional que lo componen todos ustedes, todos nosotros. Creo claramente en esta fuerte y pujante región centro”.

Luego, el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, expresó la satisfacción de que este Congreso se realice en la ciudad, “Hay instituciones que cómo Aapresid, siguen eligiendo a Rosario cómo la capital del proceso agroproductivo de la argentina y eso es un honor” manifestó.

También puso especial hincapié en que los grandes desafíos que tiene el mundo es mirar su territorio, su núcleo y este no es un Congreso más “Ojalá nunca se corte este vínculo maravilloso con Aapresid”.



“ES HORA DE CAMBIAR”

A su turno, Marcelo Torres, el presidente de la Asociación Argentina de productores de Siembra Directa (Aapresid), al referirse al contexto actual, aseguró que una realidad atravesada por cuestiones como el impacto ambiental, cambio climático, trazabilidad y tecnologías digitales, nos están diciendo que es hora de cambiar los procesos y actores que rigen la innovación. Y sobre esto amplió: “La sustentabilidad merece un debate serio que se apoye en la ciencia, sea innovador y comprometa a todos los actores que hacemos el sistema alimentario”.

Por último concluyó que la oportunidad de Argentina es enorme y que tenemos todos juntos y la necesidad de caminar hacia ella ahora mismo, “es importante estar unidos y conectados en estos tiempos tan complejos y desafiantes, bienvenidos todos a este gran espacio colaborativo que es nuestro Congreso”.

Nicolas Bronzovich, Director Adjunto del programa perspectivas y presidente del Congreso detalló los nueve ejes de debate y aclaró “La estrategia del carbono la vamos a conversar de manera colectiva”. Además explicó que se puede cultivar carbono vivo en todo el país y que para eso no hace falta labranza “ El cultivo del carbono vivo solo se hace en siembra directa”.



UNA AGENDA IMPERDIBLE

El congreso puede seguirse también vía on line en aapresid.org.ar y presenciar allí varias de las charlas y ponencias que componen este nutrido temario.

Hasta el día viernes, el complejo Metropolitano de Rosario será epicentro del debate del futuro del sector más dinámico de nuestra economía, el agropecuario. Diferentes firmas, empresas y fabricantes también están exponiendo en el predio abierto y diversos auditorios con talleres y capacitaciones puntuales, se desarrollan en simultáneo para el gusto y el interés de los miles que visitan el Congreso.