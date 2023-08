El sector porcino por ahora aguanta y espera “la buena”

Durante el mes de julio se exportaron un total de 463 ton que representa una disminución 32.8% con respecto a junio y un aumento del 94.2% con respecto a julio del 2022. Todos los meses del presente año fueron más importantes que el 2022, pero lejos de lo logrado en el 2021.

“Se están abriendo mercados, pero nuestra relación con el dólar oficial, nos deja fuera de la competitividad, pero habría que estar preparados para próximos cambios”, reconoció el analista Juan Luis Uccelli.

En tanto, las importaciones de julio no solo fueron las más bajas del año en curso, sino hay que irse hasta julio del 2020 (en plena pandemia) para encontrar valores tan bajos. “Es un buen indicio que habría que considerar y cuidar, situación que favorece la producción nacional, siempre y cuando no se cometan errores de quedar fuera de competitividad con un precio local demasiado alto”, explicó.

Por último, analizó que en las últimas PASO presidenciales, se generaron cambios importantes en la cotización del dólar “y no habría que sorprenderse que este año, en unos días más, suceda algo parecido”. Y concluyó: “estamos aumentando la oferta de carne en el mercado y una salida al exterior, sumada a una disminución de lo que se importa, será altamente favorable al negocio”.