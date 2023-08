Con críticas a la política, cooperativa Manfrey celebró sus 80 años de vida

En el marco de los 80 años de la Cooperativa láctea Manfrey, su presidente Ércole Felippa, brindó un discurso contundente para realzar la importancia del sector y, al mismo tiempo, criticar a la clase política por la ausencia de medidas claras que permitan producir más y mejor.

“Después de pasar por una sequía sin precedentes debemos afrontar medidas y normas que, lejos de morigerar las cosas, afectan de manera muy negativa la estructura de costos para la producción de leche”, enfatizó en un pasaje de su discurso el empresario, que también preside el Centro de la Industria Lechera (CIL).

Al respecto, detalló: “la implementación de dólares diferenciales provoca enormes distorsiones; y, si bien entendemos y acompañamos como industria y cámara los acuerdos de precios, han demostrado que no son efectivos a la hora de controlar la inflación porque tampoco los consumidores tuvieron alimentos más baratos”. Sobre este punto, remarcó: “la inflación es una consecuencia de claros desequilibrios macroeconómicos y no una causa”.

Felippa también se metió de lleno en las condiciones que necesita el sector para mostrar todo su potencial y así lograr que cada productor “pueda producir más, con rentabilidad, incorporando tecnología y mejorando su calidad de vida”. En ese sentido, afirmó: “es necesario revisar las políticas de derechos de exportación como así también en materia de reintegros a las exportaciones”.

Por supuesto, en medio de la catarsis, también hubo espacio para una problemática que aqueja al sector como la informalidad: “no se puede seguir hablando del ordenamiento del sector con semejante nivel de informalidad, que representa un elemento de fuerte distorsión en el normal funcionamiento de los mercados”.



“DEBEMOS DEJAR ATRÁS

90 AÑOS DECADENCIA”

En otro pasaje de su discurso, Felippa hizo una reflexión y se preguntó: “¿qué nos pasó cómo país? ¿cuándo comenzó nuestra decadencia?”. Sobre esto, señaló que en los últimos 60 años “tuvimos una inflación promedio del 144% anual” y sentenció: “definitivamente no somos un país normal, debemos dejar atrás 90 años de decadencia y comenzar a construir consensos básicos para sentar las bases del crecimiento porque los problemas de este país no los resuelve un solo gobierno y en un solo período.

Y, apelando a términos futboleros, expresó: “pisemos la pelota, miremos la cancha, dejemos de buscar culpables y hagámonos cargos cada uno de lo que corresponde”.



HISTORIA PURA

Movidos por el afán de mejorar el rendimiento de su producción lechera, se reunieron en esta localidad el 7 de Agosto de 1943, con el propósito de fundar una Sociedad de Cooperativas, «Fábrica de Manteca» para la elaboración industrial de los productos de los socios de las cooperativas y venta de los mismos, y llevar a la práctica todas aquellas iniciativas que resulten provechosas técnica y económicamente a los que se dediquen a la producción de la leche, a las Cooperativas asociadas y a la Industria Lechera Nacional, encuadrando sus estatutos, organización y funcionamiento dentro de las disposiciones de la Ley Nacional N° 11388…» (Acta N° 1 «constitutiva» Libro de Actas N°1 de Asambleas Generales y del Consejo de Administración de «Cooperativas Asociadas Fábrica de Manteca» Ltda. Del 7/8/1943).

Así quedó constituida la SOCIEDAD DE COOPERATIVAS ASOCIADAS FÁBRICA DE MANTECA LTDA., con domicilio en Freyre, F.C.C.A., Departamento San Justo, provincia de Córdoba. Los representantes de las mencionadas cooperativas resolvieron fijar en veinte mil pesos moneda nacional el aporte de cada una de ellas (o sea veinte acciones de un mil pesos moneda nacional).CAl día siguiente, poniendo de manifiesto el espíritu emprendedor de los integrantes del Primer Concejo de Administración, y con el propósito de adelantar los trabajos preliminares para la pronta edificación de la fábrica de manteca, se formaron cuatro subcomisiones de estudio.

El 9 de octubre de 1944 se inició la marcha de «La Fábrica» que fuera bendecida el 11 de octubre de ese mismo año. En sesión realizada el 27 de septiembre de 1944, se había resuelto establecer el 11 de octubre como «Día de las Cooperativas de Freyre». En 1945 presentaron la primera Memoria y Balance General.

Antes de iniciar la producción de manteca, surgió la necesidad de ponerle nombre. Se eligió para la de primera calidad «MANFREY» (Manteca – Freyre) y para la de segunda calidad «Ceibo» (flor nacional).

Para crecer era necesario salir a competir al mercado con productos de muy buena calidad. Había que crear las condiciones técnicas óptimas y reducir costos de producción, transporte y gastos administrativos. Entonces cobró fuerza la idea que se venía gestando desde hacía unos años: Fusionar las cooperativas de primer grado y de segundo grado en un solo bloque cooperativo.

Como las cooperativas primarias carecían de la infraestructura requería, tuvo que tomar las riendas la cooperativa de segundo grado. Era necesario que las entidades de primer grado dejarán de elaborar crema y caseína, debían enviar la leche fluida a la cooperativa de segundo grado para que la industrializara.

A partir de 1968, con la adquisición de una máquina ensachetadora, se ingresó al mercado interno con leche entera y descremada pasteurizada en sachet de un litro y desde 1971, yogur.

Un año antes (1970) , Cooperativas Asociadas Fábrica de Manteca Ltda. de Freyre había adquirido la marca “Granja de Oro”.

El proceso de fusión cobró forma definitiva cuando en la sesión semanal del Consejo de Administración del 16 de junio de 1975 autorizaron a sus Presidente, Domingo Sereno, para que se reuniera con sus pares de las Cooperativas adheridas, facultándolo expresamente para que comprometiera a cada uno a convocar a sus respectivos asociados a una asamblea extraordinaria donde se decidiría la fusión de las Cooperativas de primer grado. En distintas fechas cada Cooperativa primaria realizó su asamblea y paulatinamente fueron dando su aprobación al proyecto.

Una vez más triunfó el espíritu Cooperativista y aquello de que “La unión hace la Fuerza” se plasmó en una contundente realidad. El 1° de enero de 1976, al amparo de la Ley de Cooperativas se concretó la fusión de las Cooperativas primarias con una de segundo grado y nació: “MANFREY Cooperativa de Tamberos de Comercialización e Industrialización Ltda.”, como Cooperativa de primer grado.