Como el sábado fue la despedida de Los Pumas en Vélez, rumbo al Mundial, este miércoles el Círculo Rafaelino de Rugby organizó algo similar a Pedro Rubiolo, el jugador que llevará los colores verde y blanco junto a los de Los Pumas en Francia. Será el segundo forward de la institución que juegue el máximo torneo a nivel internacional, ya que hace cuatro años también tuvo ese privilegio Mayco Vivas, quien también fue parte de este momento especial compartido con algunos entrenadores, dirigentes y compañeros que tuvo el joven de 20 años hasta el año pasado, cuando jugó en la Primera del Club el TRL.

El presidente Ernesto Defagot manifestó en su introducción que "es una convocatoria especial donde queríamos aprovechar que tanto Mayco como Pedro están en Rafaela, el club por supuesto que está con un gran orgullo, satisfacción, es un gran privilegio tener estos valores de selecciones nacionales y que tienen la continuidad del primer Puma que fue Hugo Berra. No cualquier club de todo el país puede tener esta gran alegría".

Acto seguido comenzaron las preguntas para el gran protagonista, que manifestó inicialmente sentirse "muy contento por la posibilidad que me toca, lo tomo con muchas ganas, el equipo está muy bien y vamos a intentar coronarlo siendo campeones del mundo".

Cuando el sábado tuvo que salir por el protocolo de conmoción frente a los Springboks, primero hubo cierta preocupación como es natural, pero luego ya se recuperó para brindar tranquilidad. "Sí, el sábado tuve un golpe en la cabeza y entonces salí...como equipo no quedaron buenas sensaciones del partido, pero todavía quedan varios días de entrenamiento para ponernos de la mejor manera", acotó también como impresión de la derrota ante los sudafricanos.

En cuanto a las sensaciones de ser mundialista, vestir los colores celeste y blanco, sus conceptos transitaron por el eje de la felicidad, como es natural. "Es la oportunidad que me tocó, la tengo que aprovechar, aprender de los mas grandes y encararlo con mucho disfrute. Son sensaciones únicas, pero con mucho orgullo, cada vez que me pongo la remera de Argentina dejo la vida por ella".

En otro pasaje respondió sobre cuestiones del juego, puntualizando que "creo que es una gran oportunidad que me tocó, debo aprovecharla y seguir creciendo, estoy enfocado en lo mío. Estoy entre dos posiciones, segunda o tercera línea, lo hago donde sea con tal de jugar, pero ahora el equipo creo que me necesita más de segunda línea y juego ahí".

Le preguntamos sobre el ascenso exponencial que tuvo en su carrera durante el último año y si lo había analizado aunque sea durante algunos minutos. "Si, a veces lo pienso que fue todo muy rápido como se fueron dando las cosas, pero también me lo propuse y muy contento por eso".

Le preguntaron sobre lo que le diría a un chico que llega al club a jugar rugby, y mencionó que "disfrutar del juego que les gusta, y soñar que todo es posible".

También estuvo presente el intendente Luis Castellano, agradeciendo la invitación de CRAR y elogiando a los jugadores y dirigentes por este gran momento que ratifica una forma de trabajo en todo sentido por parte de la institución.