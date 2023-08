¿Es la elección del domingo la revancha anímica del 16 de julio en Santa Fe?

Por Darío H. Schueri



Desde Santa Fe. Para quienes en las elecciones PASO provinciales del 16 de julio jugaron con Carolina Losada, “amadrinada” por Patricia Bullrich, las elecciones primarias nacionales de este domingo oficiarán como una suerte de revancha espiritual del duro trance sufrido tras la contundente derrota a manos de Maximiliano Pullaro, “apadrinado” –aunque en menor medida - por Horacio Rodríguez Larreta.

Al menos ése fue el clima “anímicamente político” que pudimos palpar en el acto cierre de campaña de Patricia Bullrich, en la gélida y ventosa noche del martes en la explanada superior del magnífico Parque España, sobre las barrancas del majestuoso Paraná en Rosario.

Allí estaba Carolina Losada, quien un rato antes le había dicho a un colega de La Capital que volvería a hacer declaraciones después de las elecciones del domingo, haciendo selfies con la concurrencia y acompañando a “Patricia” sobre el escenario, en lo que fue su primera aparición pública desde la noche del 16 de julio.

Lógicamente estaban presentes en el acto su ex compañero de fórmula Federico Angelini junto a militantes y acompañando a la sonora banda que alentaba el acto; Julián Galdeano, uno de los factótum de Losada, Dionisio Scarpín haciendo gala de su proverbial afectuosidad para con la gente; y la dirigencia “macrista” que trabajó para Losada y Bullrich casi al unísono, porque las campañas prácticamente se encimaron.

En conferencia de prensa, Bullrich ya había confortado a Losada diciendo que en política se gana o se pierde (como en todos los órdenes de la vida, agregamos), que (la derrota) no era el fin de nada, y que había hablado con Pullaro y la “foto de la unidad” en algún momento se dará.

Pero el sabor amargo en el alma de Losada y quienes la acompañaron solo sería suavizado este domingo si Patricia Bullrich accediera al triunfo.

Un veterano dirigente peronista – reutemista con experiencia en batallas políticas deslizó que “el armado político de Larreta fue impecable; logró tejer un manto multiforme que cobijó a todo – o casi todo – el mundo dirigencial, si Patricia gana el domingo se asemejaría a la épica de Carlos Menem frente a Antonio Cafiero de 1988”.



SANTA FE MARCA EL

RUMBO NACIONAL

La consultora rosarina Doxa Data nos acercó un trabajo que revela que con excepción de las generales de 2015 donde ganó Daniel Scioli a nivel nacional, y las generales de 2019 donde en Santa Fe ganó Macri por 1%, en las 10 elecciones restantes, el candidato ganador en Santa Fe coincidió con el más votado a nivel nacional. De manera tal, siguiendo esta probabilística, que los candidatos que ganaren las PASO este domingo en Santa Fe entre Massa – Grabois y Bullrich - Larreta, también lo harían a nivel nacional.



LAS PASO SANTAFESINAS Y SU

PROBABLE INCIDENCIA NACIONAL

El tablero de los votos de las PASO santafesina que podrían trasladarse a priori por correlación política – ideológica hacia los precandidatos nacionales, nos marcaría que Juntos por el Cambio tendría de movida los 840.794 sufragios obtenidos por la dupla Pullaro – Losada dentro de la franquicia local Unidos; pero aquí viene la salvedad que diferencian una elección de la otra y tiene nombre y apellido: Javier Milei, quien estará este domingo en el cuarto oscuro (y no tuvo precandidato a gobernador el 16 de julio). ¿Cuántos votos de Pullaro – Losada (Larreta – Bullrich) “comería”?. ¿Y Juan Schiaretti?, ¿qué onda?.

El peronismo santafesino que acompañará este domingo a los precandidatos nacionales Sergio Massa – Juan Grabois obtuvo 434.352 votos el pasado 16 de julio.

Naturalmente nadie sabe – como en la interna de JxC - qué cantidad podría capturar cada precandidato nacional; pero aquí también hay salvedades: Juan Schiaretti, autodefinido como “peronista no K”. ¿Le quitará votos a Sergio Massa?.

Schiaretti cuenta además con un plus: ser aliado del socialismo santafesino que obtuvo 139.773 votos en las PASO provinciales.

Además se cree que este domingo 13 podría asistir, debido al carácter nacionalizador de las elecciones, un mayor porcentaje de electores que en las PASO santafesinas (concurrió el 62%) calculado en el 65%. Pues bien, ese diferencial de tres por ciento (unas 85 mil personas), ¿se metería en la interna de Juntos por el Cambio?, ¿la del peronismo?, ¿votarían acaso a Juan Schiaretti?, ¿ó lo harían por Javier Milei?.

Quien pudiera saberlo.