Leila Wedder y Mansilla de Souza explicaron sus planes estratégicos

En una cafetería céntrica de la ciudad se desarrolló este miércoles una conferencia de prensa donde estuvieron presentes los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, Leila Wedder, oriunda de la ciudad de Esperanza, y el rosarino Gonzalo Mansilla de Souza. Acompañaron a los visitantes el candidato a intendente de Rafaela, Leo Viotti, todos por la lista "La fuerza del cambio" dentro de Juntos por el Cambio, patrocinada por la precandidata a presidente de la Nación, Patricia Bullrich. Además, formaron parte de la convocatoria los colaboradores locales Estella Falchini, Ricardo Jorge y Jorge Quevedo. En dicha reunión, se explicaron los planes estratégicos en un posible gobierno nacional y el acompañamiento que se debe dar a través de la labor legislativa, en este caso desde la Cámara de Diputados de la Nación.

En cuanto al cierre de campaña en esta interna, Viotti inició la conferencia mencionando que "es un gusto tenerlos en Rafaela. Ayer -por el martes- estuvimos en Rosario, en el cierre de campaña acompañando no solo a Patricia sino a José Nuñez, quien encabeza nuestra lista de diputados y en representación de esta lista, tanto Leila como Gonzalo son bienvenidos a la ciudad. Patricia nos dejó un muy buen mensaje, de aliento para estos últimos días, un mensaje de la Argentina que se viene y todos los que estamos acá nos encontramos defendiendo ese mensaje. Y para poder defender esa construcción que hay que dar sin dudas que necesitamos que Patricia llegue a ser nuestra presidenta, sino que el 'Negro' Nuñez y todo el equipo puedan hacer una excelente elección también para que sean nuestros representantes en el Congreso Nacional, que sin dudas va a tener un rol fundamental en la Argentina que se viene porque las luchas y los cambios que hay que dar se tienen que dar no solo desde el Ejecutivo, con una presidenta que tiene que tomar e indicar el rumbo a seguir, sino con legisladores que acompañen desde las distintas cámaras ese camino".

Luego, el candidato a intendente remarcó que "Rafaela es una ciudad con muchos desafíos y ahí es donde los vamos a necesitar a todos, a nuestros legisladores provinciales, nacionales, a Patricia, a Maxi Pullaro en la provincia, que nos acompañen, porque nosotros tenemos el gran desafío, después de 32 años, de poder gobernar la ciudad de Rafaela, que en todo este tiempo ha sido gobernada por sólo 3 personas que pertenecen al mismo espacio político. Y un intendente actual que lleva 12 años y quiere estar 4 años más en el gobierno. Para nosotros es un gran desafío darle a Rafaela la oportunidad de tener un signo político diferente y sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros, no solo a nivel local sino con el apoyo de nuestros referentes provinciales y nacionales. Y es allí donde vamos a necesitar el acompañamiento de Leila y Gonzalo, desde el lugar que les toque estar y que ojalá sea en el Congreso de la Nación, porque Rafaela tiene que seguir creciendo, desarrollándose, sus industrias tienen que seguir creciendo y la ciudad tiene que seguir sumando obras. Y con el gran eje que el martes Patricia lo remarcó en su discurso en Rosario, con la seguridad a la cabeza. Tenemos grandes desafíos a nivel nacional, en la provincia y en la ciudad también en materia de seguridad, y esa lucha que tenemos que dar la vamos a hacer convencidos desde Rafaela, pero también con el apoyo de Maxi en la provincia y de Patricia a nivel nacional". Y cerró expresando que "necesitamos que todas las herramientas posibles estén puestas para dar estas luchas necesarias, y con la educación también como otro de los grandes pilares, y el desarrollo productivo de las obras necesarias para que el país siga creciendo. Patricia nos sembró de muchas fuerzas para estos últimos días y nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo en cada una de las localidades".



"IMPULSAR UN MONTÓN DE CAMBIOS"

Por su parte, el precandidato a diputado Gonzalo Mansilla de Souza agregó que "junto con Leila y Núñez estamos representando a la fuerza del cambio, que es la denominación del espacio que conduce Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio en su candidatura a la primera magistratura de la Nación. Tuvimos un excelente acto de cierre de campaña en Rosario con Patricia, que nos dejó conceptos muy claros y ella es muy clara en los objetivos que tiene para la Argentina, donde habla de la Constitución, de que no va a dar ningún paso atrás, sino que va a dar muchos pasos hacia adelante, dejó conceptos como que cada piedra, haciendo referencia a los ataques, a lo que puede pasar y a los miedos que nos quieren meter, lo que es el kirchnerismo, lo que se denomina hoy Unión por la Patria, en donde hablan de que un cambio de signo político en Argentina no va ser viable o posible. Patricia traduce eso en un mensaje de esperanza y habló de que cada piedra la va a tomar y la va a convertir en un puente, en una obra, en algo positivo para el país. Este es el mensaje que queremos dar en esta Perla del Oeste y nosotros, como legisladores nacionales, tenemos el compromiso y la gran responsabilidad de impulsar un montón de cambios a nivel legislativo que van a tener que acompañar los cambios del ejecutivo. De acá al domingo hay que seguir trabajando, vecino por vecino, amigo por amigo, casa por casa para tratar de llevar este mensaje e incentivar a que la gente vaya a votar, donde en las PASO provinciales ha mostrado una baja en la participación de la ciudadanía, y eso no es bueno para la democracia. El gran elemento que tiene el ciudadano es el voto y lo tiene que ejercer y ojalá este domingo se concurra a votar masivamente".



"HAY GANAS DE QUE ESTO CAMBIE"

Mientras tanto, la precandidata a diputada Leila Wedder sostuvo que "es una alegría en lo personal estar en Rafaela. En Rosario, durante el cierre de campaña, vimos la alegría que tenía Patricia por el triunfo de Leo Viotti en esta ciudad y la de otros compañeros, ya que son personas jóvenes con empuje, con ganas. Estamos en el centro productivo de nuestro país y vemos las ganas que tienen de que esto cambie y de ser parte real de esta fuerza del cambio con alegría, con firmeza, convicción. Hace mucho tiempo que venimos trabajando, aún antes de que Patricia sea candidata, porque creemos en una Argentina que quiere ella, que es muy nítida, muy clara a la hora de expresarnos lo que desea. Hace un año atrás, cuando nos juntábamos, teníamos ganas de que nos traigan las urnas urgente porque veíamos que el país estaba en un franco retroceso, y escuchando cosas como las que formuló Massa el martes diciendo que el 10 de diciembre va a implementar las medidas que van a bajar la inflación con lo que nos está doliendo a los argentinos, donde hay zonas muy críticas. Esto nos genera una angustia tremenda y es por eso que nos sumamos a esto. Nuestro orgullo y compromiso es aún mayor, por eso le quiero decir a la ciudadanía que el mayor acto de rebeldía que podemos tener contra el sistema y con lo que está pasando no es no ir a votar sino es elegir a quienes mejor nos representen en el gobierno, porque alguien nos va a dirigir, alguien va a ser el presidente de la Nación, alguien va a ser diputado y que te lo impongan los demás, nunca está bueno. Hay mucha gente que no sabe que este domingo se vota, nos tocó una campaña muy corta, y es algo tremendo que eso pase. Por eso les pedimos el acompañamiento a Patricia el próximo domingo y nuestra lista de diputados".



BULLRICH, GRAN CANDIDATA

Por último, sobre lo fuerte que está sonando el nombre de Patricia Bullrich en Rafaela y en la provincia con vistas a las PASO nacionales de este domingo, Viotti aseveró, en concordancia con Wedder y Mansilla de Souza, que "a nivel local, creo que Patricia va a tener una excelente elección en Rafaela y por lo que puedo testear, creo que también va a realizar una muy buena elección a nivel provincial. Y la sumatoria de los dos candidatos va a generar que JXC tenga muchísimos votos en nuestra provincia, estoy convencido de eso. Y a nivel nacional, en el mano a mano, y por lo que puedo ver en los distintos portales de noticias, tal vez Massa, por ser candidato único, pueda tener un pequeño diferencial, pero creo que están dadas las condiciones para que Patricia gane las elecciones nacionales. Creemos que el cambio se va a sentir en las urnas".