Deck se sumó a la selección

El seleccionado nacional ya se encuentra en Santiago del Estero, a menos de una semana del comienzo del certamen que pondrá en juego un boleto al Repechaje Olímpico para seguir pensando en París 2024. El equipo dirigido por Pablo Prigioni tuvo un entrenamiento en Obras Sanitarias en Buenos Aires tras su gira por Europa y el martes por la noche arribó a tierras santiagueñas para encarar los últimos días de la intensa puesta a punto.

Entre las novedades más destacadas aparece Gabriel Deck. El jugador del Real Madrid se sumó a los entrenamientos, mientras se recupera favorablemente de la lesión sufrida en el mes de mayo en su rodilla izquierda. De esta manera, Prigioni cuenta con 14 jugadores para los entrenamientos que se llevan a cabo en el Estadio Ciudad.

Este jueves, 20hs y con transmisión de Básquet Pass, Argentina enfrentará a Uruguay en otro encuentro de preparación. El partido se disputará en el Estadio Vicente Rosales de La Banda.

El entrenador cuenta con estos jugadores: Lee Aaliya, Gonzalo Bressan, Nicolás Brussino, Francisco Cáffaro, Facundo Campazzo, Tomás Chapero, Gonzalo Corbalán, Gabriel Deck, Carlos Delfino, Juan Fernández, Máximo Fjellerup, Patricio Garino, Lucio Redivo y Luca Vildoza.

El torneo comenzará el lunes y este es el calendario de Argentina en la etapa clasificatoria: Lunes 14 a las 22:10hs

Argentina vs Panamá en el Estadio Ciudad.

Miércoles 16: a las 21:10hs Argentina vs Bahamas en el Estadio Ciudad.

Jueves 17: a las 22:10hs Argentina vs Cuba en el Estadio Vicente Rosales.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán a semifinales. Luego, el ganador de este Preclasificatorio Olímpico conseguirá un pasaje a uno de los cuatro Clasificatorios Olímpicos FIBA a disputarse del 2 al 7 de julio de 2024.