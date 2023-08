Calvo en el acto realizado en el Club de Autos Antiguos

La ciudad de Rafaela cuenta con un nuevo atractivo para sus habitantes y para los visitantes apasionados por el automovilismo, en la explanada del Club de Autos Antiguos situada en la intersección del bulevar Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo, donde desde el viernes pasado se encuentra exhibido el F1 Berta - Tornado, un vehículo que marcó toda época en el automovilismo de la ciudad, restaurado que fue propiedad de la Peña RUEDA (Rafaelinos Unidos en El Deporte Automotor) y que es patrimonio histórico de la ciudad, en un acto del que participaron, el senador provincial Alcides Calvo, el intendente Luis Castellano, el presidente del CAAR, Héctor Platini, el socio fundador de la Peña RUEDA, Rodolfo Gieco, el mecánico encargado de la reparación, Lucas Bauducco y el ex piloto Jorge Ternengo.

Para el depósito del vehículo en el CAAR, se realizó una obra de infraestructura, donde se exhibe en vía pública a este emblemático automóvil, lo que contó con el acompañamiento del gobierno provincial de Omar Perotti y la gestión del senador Calvo al igual que la puesta en valor del vehículo propiamente dicho, dada la relevancia para el deporte motor provincial y en especial de la ciudad de Rafaela.

Alcides Calvo expresaba durante el acto: “Felicitaciones a toda la comisión de autos antiguos y al municipio, que esto sirva como reconocimiento a toda esa trayectoria de mujeres y hombres que han puesto todo para que hoy Rafaela sea la capital provincial de Automovilismo pero también el lugar de los encuentros, de los grandes eventos y de gran convocatoria, tenemos un rafaelino como Omar Perotti que hoy está ocupando la máxima investidura como nuestro gobernador, que junto con Luis Castellano nuestro intendente y las instituciones se pueden hacer realidad estos sueños, tal vez sea el lugar donde le sirva como regocijo a las generaciones que han pasado y que tal vez ya no están, pero también para revalorizar para la juventud que no tuvo la oportunidad de disfrutar estos tipos de eventos y que sirva para traer al presente toda la historia de lo que significa el automovilismo, tenemos aquí una muestra de historia viviente”.