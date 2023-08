La UCR criticó a Perotti por las inauguraciones

Afirma que el Gobernador no respetará la ley que prohíbe inauguraciones durante los 15 días previos a las elecciones de Santa Fe del 10 de septiembre.

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical repudió la decisión y conducta “inescrupulosa” del gobernador, Omar Perotti anunciada oficialmente a través de la Página Web de la Provincia, en torno a que “se inaugurarán más de 500 obras en toda la provincia en los próximos 30 días”, según lo narrado en la noticia oficial por el propio mandatario. Asimismo, el radicalismo cuestionó el uso del helicóptero de la Provincia con fines proselitistas.

“El Gobernador Perotti comete un acto de inescrupulosidad y cinismo sin precedentes, ya que dicho accionar infringe la Ley N° 12.080 modificada por Ley N° 13.461, cuyo artículo 6 prohíbe expresamente que durante los 15 días anteriores a la fecha de los comicios se realicen actos inaugurales de obras públicas, lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo”, afirma el comunicado de la UCR.

“Todos sabemos que durante sus tres años y medio de gobierno la parálisis de acción y la acumulación de caja en pleno proceso inflacionario fueron una postal constante. Hoy vemos que mientras la inflación le licuó los pesos de la caja, el Gobernador decidió encarar solo aquello que podía mostrar los últimos 30 días, sin importarle que infringe la citada normativa electoral”, subraya la UCR. “No solo decide hacerlo, sino que, además, en un acto de impunidad comunica deliberadamente que piensa infringir la ley, a través de una noticia oficial, desde la propia página del gobierno, www.santafe.gob.ar/noticias", advierte.

Desde la UCR instaron a que el Gobierno provincial "cese en esta intención como, asimismo, solicitamos la urgente intervención de la justicia electoral”.

Además, se aduce desde el Comité radical que “el Gobernador privó a los santafesinos durante más de 1.300 días de obras y soluciones a sus problemas para que, en un acto de descaro motivado por su desesperación, quiera mostrar algunas de las cosas que tuvo pisadas desde hace largo tiempo, creyendo que podrá engañar a los votantes, pensando que no tienen memoria, mientras tanto sigue vapuleando las instituciones de la democracia".

Para el radicalismo, “la gravedad de ese accionar se incrementa al ver como desde su rol de Jefe de Estado entrega elementos públicos para uso personal de los candidatos durante la campaña electoral, incluso para actividades que no guardan relación con los fines estatales. El helicóptero de la Gobernación para traslado personal de los candidatos es otro mal ejemplo de ello”.

Por último, consideró que “otra muestra de ese comportamiento desesperado es que el Gobierno entrega cualquier cosa con tal de que no le falten fondos en este tramo de campaña" y citó como ejemplo "la reciente toma de deuda a tasas altas". "A pesar de que el comunicado oficial califica como un éxito, la realidad es que el Gobierno tomó deuda a corto plazo, pagando interés un 6,5% por encima de la tasa BADLAR para una letra con vencimiento a 120 días. La misma entidad que le organizó la colocación de dichas letras le venía cobrando la mitad de dicho margen por préstamos a mucho mayor plazo”, finalizó.