Por la campaña, Massa va de Economía a Seguridad

"Estamos en deuda porque no tuvimos la capacidad resolver el problema macroeconómico de la inflación, agravado por la sequía", admitió hoy el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Lo dijo en un acto en Santa Fe que encabezó a cinco días para las PASO, junto a su compañero de fórmula, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

En junio el costo de vida llegó al 122,1 por ciento interanual, y se espera que la inflación de julio ronde el 7%, un dato que recién se conocerá después de las elecciones primarias. "Estamos en deuda porque no tuvimos la capacidad de poder resolver el problema macroeconómico de la inflación agravado por la sequía, pero también porque en pandemia elegimos cuidar empleo y no mejorar ingresos", dijo Massa.

Massa encabezó un acto en la fábrica de electrodomésticos Liliana y prometió que si es electo presidente de la Nación el objetivo será mejorar el ingreso de los trabajadores con una suma fija, paritarias libres, asignaciones familiares y reducción del impuesto a las Ganancias.

"Sé que los rosarinos y los santafesinos están hartos de ser noticia por el golpe y el drama del narcotráfico y la inseguridad y el dolor que genera como sociedad. La semana que viene voy a volver a Rosario para poner en marcha la UIF para persecución del lavado de dinero con origen en el narcotráfico", prometió el precandidato presidencial.

Y sorprendió a efectuar anuncios en materia de seguridad a pesar de ser ministro de Economía. "Voy a volver la semana que viene a Rosario porque le he pedido al Ministro de Seguridad de la Nación que Gendarmería establezca un operativo especial como alguna vez tuvieron los rosarinos para vivir sin miedo y voy a volver a Rosario para proponerle a quienes vayan a gobernar la ciudad y la provincia, un trabajo para adelante", subrayó.

De esta manera lo que no logró el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, cartera a cargo de Aníbal Fernández, lo facilitó el titular de Economía en el marco de una campaña. ¿Por qué no lo hizo antes?

"Quiero invitar a que el próximo Gobernador, los próximos Intendentes de Rosario y el Gran Rosario, se comprometan a trabajar con nosotros desde el 10 de diciembre en un programa que derrote definitivamente la inseguridad con la que conviven los rosarinos. En el mientras tanto, la semana que viene vuelvo para poner en marcha un mecanismo que le siga la ruta del dinero al narcotráfico, pero además para poner en marcha un operativo que obligue a las fuerzas federales a abrazar nuevamente a Rosario y Santa Fe para que no sientan que los abandonaron", subrayó Massa.

En realidad fue el propio Perotti quien sostuvo una y otra vez que el Gobierno nacional abandonó a Rosario en materia de seguridad. "Aníbal Fernández nos pide que las provincias nos encarguemos de delitos federales como el narcotráfico. Eso demuestra que el Gobierno nacional abandona Rosario. Sólo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del país para que no entren armas o drogas", señaló Perotti en febrero pasado. El 9 de Julio pasado, al encabezar en Rafaela el acto por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, el Gobernador volvió sobre el tema al quejarse de no recibir "la atención y los recursos que reclamamos con persistencia ante el gobierno nacional para enfrentar delitos federales como el narcotráfico y el lavado de activos".



Massa junto al gobernador Perotti recorrieron este martes la planta industrial de la empresa Electrodomésticos Liliana, ubicada en la ciudad de Granadero Baigorria. Se trata de una de las mayores fabricantes de pequeños electrodomésticos del país que cuenta con 1.300 empleados y un plan estratégico de inversión por más de 4.900 millones de pesos entre 2020 y 2024.

En el marco de la visita, uno de los propietarios de la empresa, Leonardo Jacobson, destacó “el incremento de la capacidad productiva, el lanzamiento de nuevas líneas de productos y la profundización del proceso de sustitución de importaciones que venimos llevando adelante desde hace muchos años”. “Hoy -dijo- mostramos la decisión que tiene un industrial santafesino, y se ve claramente la decisión que tiene un Estado que está presente para acompañar y defender a la industria nacional”.

Electrodomésticos Liliana es una empresa familiar ciento por ciento Argentina, con 75 años de trayectoria en el mercado, consagrada como el mayor fabricante de pequeños electrodomésticos del país. A partir de 2020, incrementó los volúmenes de producción y empleo a niveles récord, llegando hoy a 1.300 empleados, con un Plan Estratégico de Inversión por más de 4.900 millones de pesos entre 2020 y 2024.

En una planta modelo en Latinoamérica, con 37.000 metros cuadrados, donde se desarrollan todas las etapas del proceso productivo, la empresa cuenta hoy con más de 1.300 empleados, y un alto compromiso con políticas de género y de inclusión laboral sostenible (fomento de empleo para mujeres en puestos no tradicionales y generación de espacios laborales inclusivos para personas con discapacidades, entre otras).

"Lo que estamos discutiendo es si podemos o no podemos seguir adelante con políticas proactivas. Tenemos que sostener niveles de consumo y para eso es clave ir mejorando los niveles de ingresos de nuestros trabajadores. Estamos en deuda ahí y lo sabemos. No tuvimos la capacidad de poder resolver el problema macroeconómico de la inflación agravado por la sequía, pero también estamos en deuda porque en el marco de la pandemia elegimos cuidar empleo que recorrer el camino de la mejora de ingresos", sostuvo Massa en el acto.