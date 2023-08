Banco de Santa Fe inauguró en Rafaela su primer Centro de Negocios de la Provincia

El Banco de Santa Fe inauguró en su Sucursal de Rafaela el primer Centro de Negocios de un total de cinco que prevé abrir en toda la Provincia con el objetivo de promover el desarrollo regional de clientes y no clientes radicados en la zona oeste de la Provincia de Santa Fe. El amplio espacio donde conviven escritorios con livings "fue pensado para brindar atención exclusiva del segmento mayorista y asistencia financiera a cada una de las actividades económicas de la región".

El Centro de Negocios de Rafaela, con sus espacios abiertos, se presenta como un ecosistema en el que la dinámica de trabajo permite a un equipo de 20 especialistas del banco ofrecer a través de una atención ágil, horizontal y colaborativa un asesoramiento diferente e interactuar con todo el sector empresario.

"Cada empresa pyme, comercios, profesionales o instituciones que se acerquen recibirán atención personalizada con un oficial de negocios" destacaron desde Banco de Santa Fe durante la inauguración que se llevó a cabo ayer por la tarde ante una importante cantidad de clientes, colaboradores e invitados especiales.

El gerente de Banca Corporativa, Fernando González, el gerente de Banca Mayorista, Fernando Baracat, el gerente del flamante Centro de Negocios, Fernando Sterren y el gerente de Sucursal Rafaela Banca Minorista, Diego Trinchieri fueron los anfitriones del encuentro al que se sumaron el intendente, Luis Castellano, el senador provincial, Alcides Calvo, la secretaria de Hacienda y Finanzas del Municipio, Noelia Chiappero y el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, entre otros. En tanto, que el Director General del Banco, Luis Núñez, finalmente no pudo llegar por un problema de salud.

Antes del corte de cintas, González destacó que "es una gran alegría la apertura de este Centro de Negocios, es el primero de toda la Provincia ya que Banco de Santa Fe ha planeado abrir cinco espacios de este tipo". El directivo señaló que "del Centro de Negocios de Rafaela dependerán 24 sucursales del Banco de esta región, aquí vamos a atender entre 7.000 y 7.500 compañías distribuidas en distintos segmentos, desde grandes empresas, pymes y pequeñas empresas hasta comercios y estudios de profesionales".

"Estamos muy focalizados en estar cerca de nuestros clientes, a los que consideramos aliados estratégicos. Venimos creciendo en préstamos y en productos muy por encima de lo que está creciendo el sistema financiero. Y con este Centro de Negocios vamos a potenciar nuestros planes, porque no solo será un punto de encuentro para brindar asesoramiento y cerrar operaciones de financiamiento sino también un lugar donde podamos desarrollar actividades de formación entre otras".

Por su parte, Baracat aseveró que "la inauguración del Centro de Negocios se inscribe en una visión de largo plazo de Banco de Santa Fe y que tiene que ver con estar comprometidos con las comunidades y regiones donde operamos, con estar cada día más cerca de nuestros clientes". "En este espacio vamos a atender a más de 7.000 clientes de empresas, que están muy diversificados, que tienen comercios, industrias, que son productores agropecuarios ya sea lecheros, agrícolas y ganaderos. La paleta de clientes y de actividades es muy diversa", subrayó. "El 10 por ciento de esos clientes tiene operaciones con el exterior. la relación con el mundo que tiene esta región es superior a la media del país", agregó.

"Los 20 oficiales de negocios atenderán aquí pero además le darán apoyo a 24 sucursales de la región, que nos permite llegar a más de 100 localidades de la zona centro oeste de la Provincia. El impacto que va a tener el trabajo de este equipo en función de la economía de la región será muy importante", resaltó Baracat.

Asimismo, el gerente de Banca Mayorista señaló que "si comparamos los datos de préstamos al segmento de empresas, entre julio y diciembre, el sistema está creciendo a un ritmo del 52% pero nosotros lo estamos haciendo al 130%, eso explica nuestra apuesta por este Centro de Negocios". "Los clientes podrán venir a reunirse con nuestros profesionales pero también pueden utilizar el espacio para reunirse con los integrantes de sus cadenas de valor. Lo que queremos es integrarnos un poco más a los negocios de nuestros clientes", resumió.

Finalmente, el intendente Castellano afirmó que "para la ciudad es un hecho importante la apertura de este Centro de Negocios, responde a la necesidad de tener una oficina especializada para atender a todo el sector productivo de Rafaela y la región, que es producción agropecuaria, es industria, es comercio y es servicios". "Uno de los nuevos motores también lo es la economía del conocimiento, lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las nuevas carreras. Esta industria del conocimiento requiere un acompañamiento y un financiamiento. Así que este espacio será muy útil, las pymes necesitan mucho del impulso financiero para poder despegar, aquí el Banco cumple un rol fundamental", sostuvo.

"Desde el Municipio ponemos a disposición cada uno de nuestros programas a través dela Secretaría de Producción y Empleo. Somos parte, como sector público, del entramado productivo de la ciudad y por eso celebramos esta apertura del Centro de Negocios de Banco de Santa Fe", concluyó el Intendente.