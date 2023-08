Alumnos de Comunicación Social de UCES lanzaron su primer programa de TV

Hoy, miércoles 9 de agosto, los alumnos de tercer año de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Sede Rafaela, lanzarán su primer programa televisivo producido y dirigido por ellos, en el marco de la cátedra “Taller De Televisión”.



“Impulso Vital” invita a la reflexión acerca de hábitos como salud y bienestar en general y se transmitirá durante cuatro miércoles, a las 22:00, por la señal de Next Tv.



Los cuatro capítulos del programa televisivo fueron realizados íntegramente por estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de UCES Rafaela, guiados por la Lic. Patricia Andretich, docente de la materia antes mencionada. Los capítulos, en orden, tratarán sobre adicciones tecnológicas, trastornos de la conducta alimenticia, sedentarismo y salud mental.



Asimismo, también colaboraron en el aporte de información los alumnos de la Licenciatura en Psicología, de la cátedra “Clínica de Adultos 2”, junto a su profesora Lic. Lorena Culasso. Lo que busca este espacio es concientizar y visibilizar temas de salud y bienestar relacionados con el estrés, la ansiedad, el sedentarismo, la nutrición, consumo excesivo de redes sociales; entre otros.



Los alumnos que llevaron adelante este proyecto, futuros profesionales de la Comunicación, son los siguientes: Santiago Ronco en dirección de piso, Gimena Bessone y Valentina Fontanessi en dirección y control de cámaras, Camila Kloster en control de sonido, Ruth Becla en videograph y diseño gráfico y digital junto a Camila. Martina Ruppen en fotografía y redes sociales, y Jazmin Sanchez en recibimiento y protocolo.



El Taller de Televisión se desarrolla desde hace más de 6 años, y cuenta con piezas televisivas de entretenimiento, interés general, policiales, entre otros. Los alumnos realizan sus prácticas en el canal, lo que implica la búsqueda de un tema, la investigación y la puesta en escena, para lograr producciones de 30 minutos que son grabadas y transmitidas por Next TV, en el marco de un convenio que se celebra con la Universidad.



Ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa en UCES Centro y LA OPINIÓN se hizo presente. En la misma se encontraron Héctor Sierra, secretario académico de UCES, la Lic. Patricia Andretich y alumnos de la carrera. Allí detallaron la propuesta y también el trabajo arduo que significó llevarla adelante.



Héctor Sierra destacó: "Para UCES es muy importante el desarrollo de este taller porque implica una puesta en práctica de saberes. Es importante que los alumnos puedan desarrollar actividades y producir un programa. Para nosotros es muy valioso. En este caso es doblemente valioso, porque el programa aborda temas que están vinculados con problemáticas psicológicas de jóvenes y adolescentes. Desde ese lugar, se articula la formación y el conocimiento de nuestros alumnos de la carrera de Psicología y de la carrera de Comunicación Social. Es un motivo de gran orgullo".



A su vez, Patricia Andretich, docente del Taller, dijo: “Como lo venimos haciendo desde hace varios años, tenemos la alegría de poder estrenar nuevos contenidos televisivos, en marco de este Taller de TV, que tienen como objetivo introducir a los alumnos al territorio de trabajo, salir del aula y habitar el estudio de Televisión, de llevar adelante un gran trabajo de investigación periodística y producción televisiva. En esta oportunidad, trabajamos juntamente con alumnos de la carrera de Psicología y con distintos profesionales del ámbito de la salud, de la nutrición, deporte”.



“Por otro lado, tenemos la posibilidad de trabajar en las instalaciones de Next Tv gracias al convenio que se celebra todos los años entre las instituciones”, agregó.



Una de las alumnas, comentó: "El tema nos gustó, porque entendemos que nosotros vivimos estas problemáticas y creemos que a los demás les puede interesar".



Cabe destacar que frente al programa, en la conducción, estará la Licenciada en Psicología, Vanesa Boidi. Además, participaron distintos profesionales de diferentes áreas específicas con sus conocimientos y experiencias.



Para conocer más sobre esta iniciativa y su programación, los interesados pueden sumarse al Instagram @impulsovital2023. También a su canal de Youtube, en donde se podrán ver las emisiones.