Menores rafaelinos en un buen Abierto

Durante el fin de semana se disputó en San Vicente, San Martín de Las Escobas y Cañada Rosquín el sexto Abierto de la Liga de Tenis del Litoral, en el que tuvieron meritorias actuaciones jugadores de nuestra ciudad de las Escuelas de los clubes 9 de Julio, Atlético y La Cañada.

En tal sentido cabe destacar dos campeonatos, logrados por Matías Alessandria en Sub 12 y por Thiago Torasso en Sub 16, quienes superaron en la final a los sanvicentinos Thiago Arballo y Feliciano Garay, respectivamente.

Además, Tomás Salva fue finalista en Sub 14. En tanto, Felipe Brarda (Sub 16) fue protagonista en el Second Chance.