Ben Hur contrató otro delantero

El delantero Walter Nicolás Santini se transformó en nueva incorporación de Ben Hur para disputar el Torneo Regional y la Copa Santa Fe. Llega procedente de Americano de Carlos Pellegrini.

Este martes, el entrerriano de 29 años se sumó al plantel que conduce “Roly” Carlen. El delantero zurdo de 1.86mts jugó en Patronato, Atlético Paraná, General San Martín de San Martín de las Escobas y Americano de Carlos Pellegrini.

Recordemos que se fueron sumando en estas últimas semanas otros futbolistas, como el arquero Gonzalo González, los volantes Matías Rojo y Alex Aguirre, y el delantero Lautaro Larrazábal, este último con buena participación en Liga Rafaelina.



ACTIVIDAD POR EL TORNEO JUVENIL

Este miércoles, Ben Hur y 9 de Julio se medirán por la novena fecha del Torneo Regional Juvenil de AFA. Por la Zona D, los partidos se disputarán en la cancha auxiliar del Lobo en estos horarios: 14 hs Sub 13; 15:30 Sub 15 y 17:15 Sub 17.

Cabe recordar que el miércoles pasado Ben Hur disputó la octava fecha del certamen que aglutina equipos de las provincias de Santa Fe y Córdoba. En esa jornada enfrentó como visitante al elenco de 9 de Julio de Morteros con saldo positivo, acumulando dos victorias y una derrota, con este detalle de resultados:

Sub 13: 9 de Julio (M) 1 vs Ben Hur 4 (Rodrigo Walker, Lorenzo Panizza, Agustín Imoberdorf y Ciro Rodríguez).

Sub 15: 9 de Julio (M) 1 vs Ben Hur 0.

Sub 17: 9 de Julio (M) 3 vs Ben Hur 4 (Marcos Ferrero, Mateo Spila x 2 y Matías Herrero).

La BH encabeza la tabla de posiciones de la Zona “D” acumulando 44 puntos. Luego lo siguen, Unión de Sunchales 39, 9 de Julio de Morteros 33, Atlético San Jorge 30, Sportivo Las Parejas 26, 9 de Julio de Rafaela 19 y Atlético Sastre 13.