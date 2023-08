Aumento en septiembre para tres grupos de beneficiarios

Por Silvia Stang (*). - Los haberes de los jubilados del régimen de docentes no universitarios que gestiona la ANSeS tendrán una recomposición por movilidad de 27,01% en septiembre, en tanto que quienes cobran prestaciones del régimen previsional especial de docentes de universidades nacionales tendrán un aumento también en ese mes de 24,67%. Los porcentajes, anunciados este lunes por el organismo de la seguridad social, surgen de los esquemas especiales de actualización que rigen para esos grupos específicos. En los próximos días, en tanto, se conocerá cuál será el reajuste de haberes para los jubilados y pensionados del régimen general, que también deberá otorgarse en el noveno mes del año.

Para los dos regímenes mencionados de jubilaciones docentes rigen esquemas de actualización diferentes del que está vigente para los jubilados del sistema general, en el cual se aplica la fórmula de movilidad de la ley 27.609, relacionada con la variación de la recaudación de impuestos que se derivan total o parcialmente a la Anses y de los salarios de toda la economía. Un tercer grupo que se rige por reglas especiales es el de los trabajadores de Luz y Fuerza: en este caso, la suba de septiembre será de 23,55%, según dijeron a La Nación fuentes del sector.

Hasta el año pasado, los jubilados por el sistema de docentes del decreto 137 de 2005 (que, según la estadística oficial y con datos a junio, son cerca de 179.000), como también los del régimen de docentes universitarios (son alrededor de 10.000), y los del gremio de Luz y Fuerza (aproximadamente unas 35.000 personas), recibían recomposiciones semestrales. Eso fue modificado mediante resoluciones del Ministerio de Trabajo, que dispusieron la vigencia de reajustes de frecuencia trimestral.

En el caso de los docentes no universitarios, en todo 2022 se otorgaron solo dos reajustes, uno de 9,38% en marzo y otro de 40,05% en septiembre; así, tuvieron un alza acumulada (por esos dos aumentos que se dieron de manera muy espaciada) de 53,2%, frente a una inflación que, entre enero y diciembre, llegó a 94,8%. Este año, en tanto, acumularán a septiembre una suba total (entre las de marzo, junio y el noveno mes) de 91,95%, un índice que, según algunas estimaciones moderadas, no sería muy lejano al incremento de precios minoristas que se acumulará para entonces. Los valores de los haberes que se abonarán en septiembre estarán vigentes hasta noviembre, ya que en el último mes del año deberá otorgarse otro reajuste. Los jubilados del régimen de docentes de universidades nacionales, en tanto, acumularán a septiembre un alza de 86%. Y los del gremio de Luz y Fuerza, un 74,2%.

Para definir la movilidad de los jubilados del esquema de docentes no universitarios se tiene en cuenta la variación trimestral de un índice llamado Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente). En el caso de la suba prevista para septiembre, se observó lo ocurrido en el segundo trimestre del año. La variación de ese indicador en el actual tercer trimestre determinará el cuarto y último reajuste de este año.

En el caso de quienes fueron docentes de universidades públicas nacionales, para definir el porcentaje de la movilidad se observan los porcentajes acordados en las paritarias para los salarios de quienes están en actividad en esa tarea. Para septiembre corresponde el dato de la suba pactada para el período de abril a junio pasados.

En tanto, para los jubilados de Luz y Fuerza hay un mayor rezago en cuanto a los datos que se toman en cuenta a la hora de hacer el cálculo. Para definir la última suba ya recibida (la de junio), se consideró la variación salarial del sector en el segundo semestre de 2022 y el porcentaje se dividió en dos: una parte se dio en el sexto mes del año y la otra se otorgará en septiembre. Por eso, en ambos casos el índice es el mismo: de 23,55%.



RÉGIMEN GENERAL

Con respecto a las jubilaciones y pensiones del régimen general contributivo y a las prestaciones no contributivas, como la PUAM, el índice de recomposición que se aplicará en el noveno mes del año se conocerá durante agosto, luego de que el Indec difunda su informe de salarios referido a junio.

En este caso el porcentaje surge de aplicar la fórmula de movilidad aprobada por el Congreso en diciembre de 2020 -luego de un año en el que los reajustes automáticos estuvieron suspendidos-, que contempla la variación interanual referida a un trimestre de la recaudación de los impuestos cuyos recursos se derivan parcial o totalmente a la ANSeS, medida por beneficio, y la evolución trimestral de los salarios, según uno de dos indicadores: la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), o el índice de salarios del Indec (se toma en cuenta el que arroje para el período de referencia el porcentaje más alto). (*) Periodista especializada de Diario La Nación.