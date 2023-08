Resultado de 2 pericias será de gran relevancia

Los resultados de unas pericias informáticas, realizadas en el marco del crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, serán claves.

Las mismas fueron realizadas a una computadora personal y un iPad del empresario, en busca de evidencia que los lleve a avanzar en la causa.

Fuentes judiciales indicaron a Crónica, que el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Lomas de Zamora, esperaba que ayer sean remitidos los resultados de las pericias realizadas a la Mac book pro y al Ipad -ambos de la empresa Apple-, propiedad del empresario.

Las pericias informáticas estuvieron a cargo de funcionarios del Laboratorio Informático Forense del Ministerio Público Fiscal porteño, luego de que no lograra realizarla la Policía Federal Argentina, por cuestiones técnicas.

En tanto, los investigadores también aguardan los resultados del análisis sobre una copia "espejo", realizada sobre uno de los celulares que utilizaba la víctima, que aún no fue hallado.



PALABRA DE

UN ABOGADO

El abogado Sebastián Queijeiro, quien representa al hermano de "Lechuga" Pérez Algaba, reveló que expertos de la Policía bonaerense lograron hacer una copia espejo de su celular mediante otro chip.

"Se está analizando el ´espejo´ del teléfono", que no se ha encontrado, y que se trata de la línea telefónica argentina, ya que Pérez Algaba también tenía una línea con número telefónico europeo y otra americana, detalló el letrado.



MÁS DETALLES

En tanto, también se esperan los resultados de los rastros levantados durante el procedimiento realizado el 31 de julio último en el predio perteneciente al emprendimiento "Renacer", un loteo de terrenos ubicado en avenida de Las Américas, de General Rodríguez, donde hay montados tres contenedores que funcionan como oficinas y dos edificaciones de mampostería, una de ellas utilizada como galpón para guardar materiales para la construcción y otra en estado de abandono.

En el primer contenedor inspeccionado, ubicado en el ingreso al predio, los efectivos de la Policía Científica levantaron tres rastros papilares en la puerta de entrada, y secuestraron una alfombra de baúl de auto con manchas pardo rojizas, que sospechan puede ser de sangre, y filamentos pilosos.

Por otra parte, desde otro contenedor se procedió al levantamiento de dos muestras de presunto tejido hemático, uno en el marco de la puerta del baño, y el otro en el inodoro, añadieron las fuentes.

Además, agregaron que del tercer contenedor los peritos se llevaron cinco rastros papilares, que ahora serán incorporados a un sistema de comparación de huellas, para intentar identificar a quién pertenecen.



CAMIONETA Y

CONTENEDORES

Todas esas muestras son ahora analizadas junto a unas manchas halladas en la camioneta Range Rover blanca que Pérez Algaba (41), empleó para movilizarse los últimos días que fue visto con vida y que le pertenece a su exsocio Maximiliano Pipelich, quien la entregó días después del crimen a la policía de la Delegación Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora.

La relevancia del análisis de esas muestras, radica en que la víctima fue vista con vida por última vez cerca de las 18 del 18 de julio pasado en ese loteo de General Rodríguez, zona en la que también se activó por última vez su teléfono celular.