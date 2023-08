Lanzamiento del Festival de teatro

RAMONA. - Dando inicio al mes de agosto con una cargada agenda de eventos y realizaciones, se encuentra previsto para hoy el lanzamiento del tradicional Festival de Teatro, en su estelar décimo primera edición que se extenderá del miércoles 16 al domingo 20, ofreciendo una cartelera de destacadas y reconocidas obras de la región y otras de trayectoria nacional, a partir del auspicio del Instituto Nacional de Teatro.

La grilla tiene pautada, para el día miércoles 16, la apertura con “Los árboles mueren de pie” del Centro Ciudad de Rafaela, con la dirección de Arturo Gentilini. El jueves saldrá a escena el elenco de Maquinarte de Sunchales con la presentación de la obra “Made in Lanús” en la adaptación de Gabriel Florito. Por su parte, el viernes se proponen dos funciones del taller Elenco Concertado de la ciudad de Córdoba con las obras “Lengua Madre” a las 16 horas y “El Silencio” a las 21 horas. Finalmente, como cierre y en el marco de la celebración de la infancia, “El Tren de Los Napia” traerá diversión y entretenimiento para los más chicos.

Con la innovación permanente como una de las principales características de su organización, la presente edición trae particularidades y atractivos que buscan sostener el interés de la comunidad en torno la expresión artística, que ha convertido a la propuesta en uno de las referencias culturales de la región.



TAREAS DE MANTENIMIENTO DE CANALES Y DESAGÜES

En el marco del plan de obras que de manera permanente desarrolla el Comité de Cuencas Castellanos Sur en un trabajo colaborativo con los municipios de su ámbito de actuación, se viene ejecutando la limpieza y profundización del canal central Ramona, al efecto de mejorar la evacuación de la totalidad del sistema hídrico del distrito, incluyendo los desagües urbanos.

Las tareas, oportunamente requeridas por el Presidente Comunal José Barbero, incluyen el posterior remplazo de las alcantarillas por módulos de hormigón armado que amplíen la sección del conducto en su recorrido por la jurisdicción Ramona que, luego de aproximadamente 12 kilómetros, desagua en el cauce principal del canal Vila- Cululú.

Estas medidas preventivas apuntan a predisponer de la mejor manera posible la infraestructura existente ante los pronósticos de un fenómeno climático, hacia los últimos meses del año en curso, con un marcado incremento de las temperaturas y precipitaciones.



FONDOS PARA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ACTIVA

Mediante recursos aportados por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia el gobierno local se encuentra cumpliendo las instancias administrativas correspondientes a los efectos de adquirir bicicletas y otros elementos de seguridad destinados a promover el uso de vehículos no motorizados y amigables con el medio en el que vivimos.

Con este Programa de Movilidad Activa, la cartera de la ministra Erika Gonnet, se plantea el objetivo de incrementar el uso de la bicicleta en los municipios y comunas del territorio provincial, como una acción climática concreta para mitigar los efectos del cambio climático y reducir las emisiones del sector transporte, al mismo tiempo que promueve la inclusión social.

La inversión atiende a beneficiar a la primera y segunda infancia, adolescentes y adultos, incorporando la perspectiva de género, considerando especialmente a las mujeres con la intención de crear oportunidades y herramientas de igualdad para su desarrollo profesional, laboral, recreativo o de esparcimiento.



BARBERO EN JORNADA DE DESARROLLO TERRITORIAL

La Maestría en Desarrollo Territorial es una propuesta de la Facultad Regional Rafaela de la UTN que, desde hace más de 10 años, busca aportar una mirada vinculada a la generación de capacidades en los territorios haciendo hincapié en los procesos, en los diálogos, en la multidisciplina, en la resolución de los conflictos.

En ese ámbito, el pasado jueves 3 de agosto, se llevó a cabo la primera clase del seminario acerca de la Dimensión Política del Desarrollo Territorial a la cual fueron invitados a participar diversos actores políticos de la región, entre ellos el presidente comunal José Barbero.

El objetivo del panel fue reconocer la dimensión de lo político en el Desarrollo Territorial y la coordinación multinivel en el proceso de Desarrollo Territorial, disparando un interesante debate entre los participantes y las/los futuros magíster. A su vez, se abordó la importancia de los intereses, los juegos de poder, las percepciones y valoraciones de actores públicos y privados.



SUSTITUCIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS

Atendiendo al vencimiento de convenios existentes y el surgimiento de nuevos emprendimientos, desde al Área de Control Público se renovaron las adhesiones al Programa de Sustitución de Bolsas Plásticas que tiene por fin evitar la entrega de mercaderías en recipientes contenedores de polietileno, polipropileno o cualquier polímero artificial no degradable

La acción incluyó la entrega de las respectivas imágenes adhesivas identificadoras y busca promover entre los clientes de los más de 50 comercios ligados a la iniciativa, el uso de bolsos de materiales reutilizables como friselina o tela u ofreciendo, en su defecto, bolsas biodegradables o compostables.