Sensaciones y sentimientos

EL ARTE Y SU NECESARIO ENVASE



Por Hugo Borgna



Si se intentara un ejemplo para abarcar a todos habría que decir que el lugar óptimo del arte, para todos los tiempos, es cada persona que se decida a admirar y elogiar una obra.

Pero el deseo de tener algo guardado, y siempre disponible, es más fuerte. Además, dentro de un objeto y no solo en la memoria afectiva.

Hay artes, como el teatro, que no permiten el encierro sin perder la esencia que los caracteriza; cada representación tiene una vida propia diferente a las demás, por más que se logre un éxito duradero que lo sostenga sobre las tablas venciendo al inevitable desgaste del tiempo.

La obra de teatro es básicamente perenne, necesita de la respiración de los actores y de la emoción renovada de un público entregado a su mensaje. Cada representación es un aire que, tomado de la vida, crea a su vez nuevas existencias en cada palpitante espectador. Enviable situación la del teatro: no puede guardarse sin perder la fuerza, la frescura o la espontaneidad.

La pintura, como elemento visual, viene provista de un envase abierto que, generosamente, deja a la vista el mensaje. Aun así, necesita un espacio con buen y amigo aire, y adecuada luz para que se efectivice ese diálogo silencioso y visual posibilita el encuentro de dos espiritualidades en busca de la similar que la aprecie.

El cine, obviamente, es el arte que necesita de un objeto (un profesor de literatura, amante del teatro, lo llamaba “arte envasado”), y empieza a definirse aquí la materia propia de este artículo, la de las expresiones artísticas que no podrían ser percibidas sin habitar en una adecuada caja o recipiente. El cine precisó de gigantescos rollos intercambiables, operados por hábiles manos, hasta que la tecnología creó el DVD, suprema creación que lo hizo llegar a cada casa en su esplendor original, mediante satisfactorios reproductores y luminosas pantallas, grandes como la satisfacción de haber participado de un notable invento pensado para cada espectador: todo guardado en una pequeña caja de 12 por 13 centímetros, también creadas a ese efecto. Nadie lo visualizó entonces, pero empezaban a surgir los coleccionistas, guardadores de grandes obras pensadas para una pantalla grande, dignas de la creatividad de un agudo director.

Fue la música la última en estar en un instrumento que asegure la perennidad. En un principio, ejecutada en las cortes imperiales o en solemnes teatros, fue un privilegio para pocos. Existían las partituras, claro, pero no se concretaba todavía que distintos públicos y en tiempos diferentes pudieran disfrutar de las maravillas de su espacial cuerpo.

No trascendía, como lo merece su generosa predisposición, a hacer cantar y bailar con todo donaire. Nacía en los instrumentos pero su sonido no encontraba todavía eco atemporal.

No tuvo un envase que la contuviera hasta que, la época de Gardel mediante, pudieran tener los seguidores, en su casa, grabaciones en forma de discos puestos en cajas tipo sobre al principio.

Los negocios que vendían los buscados CD tuvieron su abril, y también su agosto. Coleccionistas y seguidores paseaban sus, cotidianos entonces, discos compactos y los llevaban en la mano o en el bolsillo. Mediante ellos, la tecnología había puesto las cosas en su lugar: la música tenía también envases de creativa presentación y se los podía escuchar en casa a entera satisfacción.

Pero el mismo avance tecnológico fue quien le quitó protagonismo a los necesarios envases. Dejó la música casi definitivamente en el aire, aunque la hizo fugazmente accesible en el cotidiano y bien habitado celular. El lugar donde ha de estar, en espera o sonando la música, es decisivo.

Queda pendiente ahora una pregunta: ¿habrá que salir a reclamar otra vez por ese, tan difícil de conseguir, envase para que la música vuelva a ganar los reproductores de CD?