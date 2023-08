La Provincia presentará la oferta salarial a docentes y estatales

En medio de una fuerte expectativa de los trabajadores estatales y docentes de la provincia de Santa Fe, el Gobierno provincial presentará hoy la oferta salarial que regirá para el período agosto - diciembre. Del porcentaje de aumento propuesto dependerá la respuesta de las bases de ATE, UPCN y especialmente AMSAFE, que a través de su sistema participativo de toma de decisión puede marcar el inicio de un conflicto en caso de que los maestros de las escuelas públicas no acepten el ofrecimiento.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, detalló que a las 8:30 hs. de este martes recibirán en Casa de Gobierno a autoridades de ATE y UPCN, mientras que a las 10 hs., pero en la sede del Ministerio de Trabajo, se realizará el encuentro con el sector docente nucleado en AMSAFE, AMET, SADOP y UDA. Por último, a las 13 hs. se llevará adelante la reunión con representantes de profesionales de la salud. Paralelamente siguen trabajando las empresas y los sindicatos que también negocian en el ámbito provincial.

“Hemos convenido con todos los gremios continuar el lunes con las mesas técnicas y así poder llegar el día martes con una oferta concreta, tanto en lo que hace al aspecto de las condiciones de trabajo como a lo salarial. Queremos llegar con el mayor avance posible”, sostuvo Pusineri el viernes pasado. Asimismo, el ministro puso de manifiesto que: “Respecto de lo salarial, tenemos algunos criterios ya avanzados que venimos conversando. A esos criterios ahora hay que ponerles números”, había expresado.

El titular de la cartera laboral adelantó que dentro los aspectos ya acordados “va a haber un incremento en el mes de agosto con un escalón más alto que comprenderá la inflación de julio y de agosto, el gobernador Omar Perotti siempre nos ha encomendado ubicar a los salarios por encima de la inflación, y cumpliremos con ese objetivo".

Asimismo, Pusineri consideró que "con esta negociación vamos a llegar al mes de diciembre y aspiramos a que la nueva gestión, sea del signo político que fuere, no tenga dificultades para pagar sueldos y aguinaldos, esto se garantiza teniendo una discusión razonable con los sindicatos, analizando las posibilidades que tiene el Estado y las aspiraciones que ellos tienen respecto de los incrementos salariales".

Por último, el ministro planteó que "el tercer criterio, que también ha sido una solicitud de las y los trabajadores, es la posibilidad de incorporar una cláusula gatillo o de actualización que sirva de garantía frente a la inflación de los próximos meses”.

Tras la presentación de la propuesta salarial del Gobierno, los distintos gremios pondrán en marcha sus procesos de consulta con los afiliados para decidir si aceptan o rechazan las propuestas. En este caso, la ciudadanía seguirá con especial atención lo que resuelvan los docentes de AMSAFE porque significará si las clases continuarán con normalidad o bien podría iniciarse un plan de lucha con medidas de fuerza. En el segundo semestre del año pasado, por la falta de acuerdo salarial, el gremio realizó al menos 15 paros. La diferencia en este 2023 es que hay elecciones y a la administración provincial de Perotti no le haría bien soportar un plan de lucha.